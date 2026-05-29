日本与菲律宾深化安全与经济领域合作

越通社东京——日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）5月28日宣布，在国际局势出现深刻复杂变化的背景下，希望进一步加强与菲律宾在安全和经济等领域的合作关系。



越通社驻东京记者报道，日本首相高市早苗在与菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯举行会谈时强调了日菲两国密切合作对构建自由开放的印太地区的重要性。高市早苗强调，菲律宾是日本最亲密的盟友之一，两国在安全和经济等多个领域上开展了长期合作。



会谈上，双方一致同意将双边关系由战略伙伴关系提升为全面战略伙伴关系。马科斯表示，双边关系的提升不仅反映两国在安全、海事和防务合作、经济、基础设施建设等关键领域所取得的进展，也展现了双方维护国际法的共同立场，以及若干重要新兴领域合作范围的不断扩大。

会谈结束后，双方发表了联合声明，其中承诺加强多个领域合作关系。两国将就《军事情报保护协定》（GSOMIA）展开正式谈判，同意加快日本向菲律宾转让国防装备。此外，双方同意继续就修订《经济伙伴关系协定》（EPA）进行磋商，以加强矿产和其他关键资源的供应链。



这是菲律宾总统自2015年以来首次对日本进行国事访问。（完）

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