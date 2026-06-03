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胡志明市促进与意大利伙伴的合作关系

意大利驻胡志明市总领事亚历山德拉·托尼奥纳托表示，意大利一直高度重视对越的友谊。随着两国的发展，双边关系日益深化并扩大。其中，经济关系不断发展，2025年双边贸易额达69亿欧元，并在2026年初保持显著增长。

越南和意大利企业代表在论坛上进行交流。图自越通社
越南和意大利企业代表在论坛上进行交流。图自越通社

越通社河内——胡志明市一直为意大利驻胡志明市总领事馆和意大利企业界继续有效投入运营提供便利条件，为胡志明市与意大利关系乃至两国战略伙伴关系做出积极贡献。胡志明市人民委员会副主席陈文七6月2日晚在意大利国庆80周年纪念典礼上如是表示。

陈文七强调，目前，越南与意大利的关系正处于最好发展时期。胡志明市一贯奉行“与意大利伙伴快速前进，稳步前行，携手并进”的方针。

胡志明市领导表示，胡志明市与意大利各伙伴之间的合作关系正迎来诸多机遇，特别是在金融、绿色工业、可再生能源、物流、创新以及应对气候变化等胡志明市具有需求且意大利具备优势的领域。胡志明市希望扩大意大利语教学规模，加强两国大学生、讲师和专家的交换，并联合举行文化、艺术、美食、时尚、体育及旅游等领域的交流活动。

意大利驻胡志明市总领事亚历山德拉·托尼奥纳托（Alessandra Tognonato）表示，胡志明市目前约有870名意大利人，约占正在越南生活的意大利人总数的三分之二。他们为巩固意大利的形象，并加强了两国人民之间的密切关系做出贡献。

亚历山德拉·托尼奥纳托表示，意大利一直高度重视对越的友谊。随着两国的发展，双边关系日益深化并扩大。其中，经济关系不断发展，2025年双边贸易额达69亿欧元，并在2026年初保持显著增长。

具体而言，2025年，胡志明市与意大利伙伴之间的贸易额超过8亿美元。目前，意大利在胡志明市共有92个投资项目，总投资额达2.79亿美元。除了经济合作外，意大利和胡志明市乃至越南各地还在外交、地质研究、文化、体育等领域开展了许多合作活动。这些活动有助于加强两国文化和人民之间的对接，同时为将知识、人才和创造力转化为切实、可持续的成果创造了机遇。（完）

越通社
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