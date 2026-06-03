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提高出境旅游管理效率

为加强对出境旅游活动的管理，旨在提高国家对国际旅游服务业务活动的治理效能，确保依法、安全、文明地组织越南游客出境旅游活动，越南国家旅游局要求各国际旅行社需严格遵守关于旅游和出入境等相关法律法规；加强对旅游行程期间游客管理工作，及时识别具有高风险迹象，或利用旅游活动出国，并从事不正当活动的案例。

2026年第15届越南国际旅游展吸引了诸多从事出境旅游领域的企业参展。图自nhandan.vn
2026年第15届越南国际旅游展吸引了诸多从事出境旅游领域的企业参展。图自nhandan.vn

越通社河内——据越南国家旅游局的消息，加强对出境旅游活动的管理，旨在提高国家对国际旅游服务业务活动的治理效能，确保依法、安全、文明地组织越南游客出境旅游活动。

越南国家旅游局刚刚向各家国际旅行社下发了关于加强出境旅游活动管理的第1217/CDLQGVN-QLLH号文件。

近年来，出境旅游活动持续发展，为促进国际交流做出了贡献，满足人民群众观光、旅游、学习和体验的需求。

除了积极成果外，各智能部门仍发现部分公民利用旅游活动出国，并从事不正当活动、在境外非法居留或非法务工。其潜在影响到了游客的权益、旅行社的信誉以及越南旅游的形象。

为加强对出境旅游活动的管理，旨在提高国家对国际旅游服务业务活动的治理效能，确保依法、安全、文明地组织越南游客出境旅游活动，越南国家旅游局要求各国际旅行社需严格遵守关于旅游和出入境等相关法律法规；加强对旅游行程期间游客管理工作，及时识别具有高风险迹象，或利用旅游活动出国，并从事不正当活动的案例。

另外，越南国家旅游局建议各国际旅行社不得以任何形式组织、促成、协助或包庇利用旅游活动出国，并从事不正当活动，在境外非法居留、非法务工或实施违法行为。

各企业还需提高旅行社业务负责人、讲解人员及领队在旅游团管理中的责任；主动与境外合作伙伴及职能部门配合，以及时处理突发情况。同时，需加强宣传工作，普及并引导游客严格遵守越南和东道国相关法律法规。

当发生与在境外的越南游客相关的事件时，越南国家旅游局要求企业主动与越南驻外代表机构、当地职能部门及相关单位配合处理。同时，及时向越南国家旅游局及相关职能部门汇报，以便按规定处理。

此外，各国际旅行社需定期核查并完善风险管理流程，提高国际旅行社经营活动中的法律责任、职业道德和守法意识。从而，为营造安全、文明、健康的旅游环境，维护越南旅游在国际舞台上的信誉与形象做出贡献。（完）

越通社
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