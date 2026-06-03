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2026年夏季旅游：优先选择近距离与高安全性的目的地

夏季始终是旅游业一年中最火爆的阶段。然而，由于全球经济环境的变动、服务价格的调整以及地缘政治不稳定因素持续影响游客的消费行为，今年的夏季旅游市场迎来许多新的变化。与其像过去那样热衷于高昂、长途的旅行，如今许多人更倾向于选择经济、灵活且高度注重安全系数的出行方案。

岘港市占婆岛（Cù Lao Chàm）上绝美的白沙滩吸引众多游客前来观光游览。图自越通社
岘港市占婆岛（Cù Lao Chàm）上绝美的白沙滩吸引众多游客前来观光游览。图自越通社

越通社河内——夏季始终是旅游业一年中最火爆的阶段。然而，由于全球经济环境的变动、服务价格的调整以及地缘政治不稳定因素持续影响游客的消费行为，今年的夏季旅游市场迎来许多新的变化。与其像过去那样热衷于高昂、长途的旅行，如今许多人更倾向于选择经济、灵活且高度注重安全系数的出行方案。

旅游随经济波动而变

各家旅行社认为，2026年夏季旅游市场明显受到国内外经济波动的冲击。燃料价格上涨带动运输成本（尤其是航空运输成本）增加，导致旅游团费显著抬升，进而改变了游客对目的地的选择趋势。

蓝旅国际旅游股份公司（Bluetour）总经理、河内青年企业家协会对外处副处长范海鹏表示，由于成本上涨了30%-40%，搭乘飞机的国内游线路吸引力较以往有所下降。与此同时，耗时较短的公路游因价格合理且行程安排灵活，正成为众多家庭的首选目的地。此外，多条新高速公路的落成开通也为这一趋势注入了新的动力。

出境游也呈现出向最具成本优势的目的地转移的明显迹象。目前，许多境外游线路的价格与部分国内游线路的价格持平、甚至更低，从而吸引了广大消费者的关注。

除了寻找性价比高的国际目的地这一趋势外，国内旅游需求也随着气候条件的变化而发生变化。自入夏以来持续的酷暑，使得大量游客涌向海滨度假胜地以及气候凉爽的地区。

面对市场的变化，许多旅行社已主动调整经营战略。越游（Vietravel）代表分享称，该企业正同步实施多项解决方案，旨在刺激旅游需求、优化成本、实现旅游产品多元化并增加客户权益。与其单纯进行价格竞争，企业继续将重心放在服务质量、信息提供透明度以及游客的实际体验上。

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宁顺省永海乡的永熙湾以其郁郁葱葱的自然景观和碧蓝的海岛风光深受游客青睐。图自越通社

安全旅游——可持续发展的基石

与成本因素一样，安全正成为衡量和选择旅游产品时最为核心的首要标准之一。

范海鹏表示，面对日益极端的天气变化，企业经常关注气象预报，以此调整户外活动行程，特别是团队建设（Team building）项目。与此同时，持续更新各旅游区、景点的最新规定，也有助于企业及时为每个旅游团提供合理的建议和提醒。

在陆路运输方面，所有乘客在车辆起步前必须系好安全带。同样，在水上行程中，穿戴救生衣是针对所有游客的强制性要求。各项户外体验活动也受到严格控制，仅在导游和专业服务团队的监督范围内进行，以最大程度地降低潜在风险。

在经济仍充满诸多变数的背景下，游客选择高性价比、短途且安全性有保障的出行趋势正日益明显。这也对旅游企业提出了新的要求，必须不断提升服务质量、丰富产品类型，同时在经营活动中加强安全保障措施并提高透明度。一个安全、专业且值得信赖的旅游环境，将有助于提升整体竞争力，为越南旅游业在未来的可持续发展奠定坚实基础。（完）

越通社
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