在雄伟的黄连山山脉上，莱州省拥有众多海拔超过2000米的高峰，其中最著名的包括普塔凉峰（Pu Ta Leng）、白木良子峰（Bạch Mộc Lương Tử）、左连山（Tả Liên Sơn）和锯齿峰（Răng Cưa）等。这些山峰构成了极具吸引力的徒步和登山线路。每逢杜鹃花盛开时节，漫山遍野披上红、粉、黄交织的绚丽色彩，为游客带来独特而难忘的户外体验。

莱州省左冷乡居民江阿炮：“普塔凉峰和左连山分别是莱州省海拔最高和第二高的山峰，这里的森林和山地景观依然保持着原始风貌。每年年初是观赏杜鹃花的最佳季节，而9月至12月则迎来枫叶季和云海季。来到左连山，游客可以体验两种截然不同却同样迷人的自然景观。”

在广袤的越南西北地区，一座座高峰直插云霄，勾勒出雄浑壮丽又不失诗意的自然画卷。凭借独特的自然资源和生态景观，莱州正逐渐成为户外运动爱好者和自然探索者青睐的目的地。近年来，越来越多的旅游俱乐部、户外团队和旅行社组织登山、徒步等活动，吸引游客前来挑战高峰、亲近自然。

PU莱州旅游公司代表武文功：“近年来，公司积极配合莱州省举办各类登山赛事，通过活动推广当地山岳景观和旅游资源。同时，我们还在部分山峰设置新的登顶标志，丰富旅游产品，并开展本地向导培训，帮助居民提升服务技能，更好地参与旅游发展。”

多年来，莱州省持续有序开发探险旅游资源。依托独特的山地地形，当地相继举办越野跑、登山挑战赛等特色体育赛事，吸引来自全国各地的运动员和游客参与。这些活动不仅提升了莱州旅游的知名度，也为当地经济发展和居民增收创造了更多机遇。

莱州省文体旅厅体育竞赛训练中心副主任阮玉进：“在地方政府和文化体育与旅游厅的大力支持下，我们积极推动探险体育与旅游融合发展。莱州不仅拥有险峻的地形、多样化的植被资源，还分布着大片松林和竹林。随着海拔变化形成的独特气候景观，也为游客和运动员带来了别具一格的体验。”

直入云端的群峰不仅是大自然壮美景观的象征，也为莱州旅游业开辟了新的发展空间。在西北高原的云海之间，莱州群山依然向远方游客发出邀约。一场探索壮丽山河、感受原生态自然魅力的旅程，正等待着每一位热爱探索与挑战的旅行者。（完）