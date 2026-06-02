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确保E10生物汽油质量和消费者权益是重中之重

6月2日下午，在关于全国范围内推广E10生物汽油情况的会议上，越南政府常务副总理范家足强调，消费者的权益是重中之重。越南党的主张和国家的政策（包括使用E10生物汽油的主张）都是为了服务人民，为消费者和企业创造最佳条件。

范家足强调，推广使用E10生物汽油是一项完全正确的政策，符合国家能源发展战略方向。此外，发展生物燃料还能为农产品开辟新的销路，促进循环经济发展，形成生物燃料工业并提升国内生产的价值链。

范家足指出，用生物燃料替代部分矿物汽油有助于减少10%的矿物汽油销售量，降低造成环境污染的尾气排放及碳排放；同时实现能源供应多样化，减少对化石燃料的依赖，增强能源自主能力，为保障国家能源安全做出积极贡献。

为继续有效、可持续地推广E10生物汽油并凝聚社会共识，范家足要求工贸部牵头，与相关部门和机关继续对全国E10生物汽油的推广进程进行全面评估，密切观察市场动态，确保货源充足、燃料质量及分销系统顺畅运行。同时，抓紧制定并实施统一的宣传方案，阐明E10生物汽油的作用、意义与效益，公开透明地发布与E10汽油标准、质量、车辆的兼容性等相关信息及保障消费者权益的措施；主动驳斥未经证实的虚假错误信息。与此同时，他要求各成品油和生物燃料生产经营企业保持稳定的生产与进口活动，为生物汽油的调配与混合提供充足的燃料原料，保障E5和E10汽油供应充足。

另外，范家足要求各部门研究与核查相关的税收、费用及财政机制，以鼓励生物燃料的生产、经营与使用；完善技术标准体系。（完）

越通社
#E10生物汽油 #越南政府常务副总理范家足 #生物汽油
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