守护出版版权的“数字防护盾”

越通社河内——随着数字环境中版权侵权行为不断增加，越南出版业正面临新的挑战。侵权手段日趋隐蔽复杂，呈现跨境化特征，并借助现代技术不断升级。这一现实迫切要求从事后被动处理转向主动预防，加强版权管理，构建法律、技术与社会认知相结合的综合保护体系。



数字环境中的侵权行为不断增加



随着电子出版物的发展和数字化转型进程加快，网络空间中的版权侵权现象日益突出。过去，侵权行为主要表现为盗版印刷、商业复印和非法翻印等形式，而如今已大规模转向数字环境，复杂程度明显提高。



许多电子出版物在发行后不久便被复制、转换为不同格式，并通过社交媒体、盗版网站、免费阅读应用程序以及在线存储平台进行传播。值得关注的是，人工智能（AI）技术也开始被滥用于未经授权转载书籍内容，通过视频、直播等形式传播，或利用受版权保护的数据生成衍生产品。根据专业报告，越南数字内容领域的盗版行为每年造成约7万亿越盾的损失。



当前面临的一大难题是，网络环境中的侵权行为发现和处理工作仍存在诸多障碍。侵权者往往利用跨境平台、境外服务器、匿名账户，或频繁更换域名等方式规避监管和处罚。



与此同时，从发现侵权到形成具有法律效力的证据之间仍存在较大鸿沟。许多涉嫌侵权的案例虽然已被举报，但由于数据分散、版权信息分开存储、缺乏统一查询机制等原因，往往难以完成有效取证。因此，业内普遍认为，要有效保护数字版权，不能仅依赖事后打击，而应从源头建立涵盖技术、数据和法律的版权管理机制。



强化技术“防护盾”



针对日益复杂的侵权形势，越南政府总理签发了第38号公文，要求将知识产权保护工作从“事后处理”转向“主动预防”，以技术应用和跨部门协作作为数字环境版权保护的重要支柱。



据越南版权局介绍，目前重点推进的措施包括：要求网络平台及时下架侵权内容；建立人工智能时代的版权保护机制，防止受版权保护数据被非法用于模型训练；同时加大对有组织侵权行为的查处力度。



从企业角度来看，进一步完善法律体现仍是当务之急。业内人士认为，应明确数字平台、数据存储服务商和中介服务机构的责任，完善针对非法传播电子出版物行为的处罚机制，健全电子证据相关规定，并研究规范版权数据在人工智能训练中的使用。



不少企业还建议建立集中化版权数据库，以支持版权确认、数据标准化、出版物溯源以及侵权处理协作。统一的数据平台有望提高版权开发利用的透明度，明确版权主体、授权范围和有效期限等关键信息。

此外，为每一种出版物设置唯一标识码或溯源机制，也被认为是符合出版业数字化转型需求的重要方向。同时，还应加强管理部门与跨境数字平台之间的合作，提高侵权内容发现效率。



在技术层面，越来越多数字出版企业开始应用数字版权管理（DRM）、数字水印以及人工智能和大数据监测等技术手段，提升版权保护能力，及时发现和追踪网络侵权行为。



不过，高昂的投入成本和较高的技术门槛，仍是许多出版社特别是中小型出版机构面临的挑战。专家认为，在数字化转型持续深入的背景下，版权数据、版权管理技术以及跨部门协同机制将成为构建透明、健康、可持续数字出版市场的重要基础。



除法律和技术手段外，提高全社会知识产权保护意识同样至关重要。培养公众使用正版出版物的习惯，尊重作者权益，建设健康的数字消费文化，将为出版业的长期可持续发展创造更加有利的环境。（完）