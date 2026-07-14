社会

河内启用36块电子信息屏实时发布交通信息

自7月15日起，河内市36块可变信息电子显示屏将在主要道路和重点交通枢纽正式投入运行，实时发布交通拥堵、交通事故、局部积水、交通疏导方案、绕行路线及预警信息，帮助市民合理选择出行路线，提高交通组织效率，保障道路交通安全。

职能部门与施工单位在电子交通信息屏投运前进行检查和调试。图自越通社
职能部门与施工单位在电子交通信息屏投运前进行检查和调试。图自越通社

越通社河内——自7月15日起，河内市36块可变信息电子显示屏将在主要道路和重点交通枢纽正式投入运行，实时发布交通拥堵、交通事故、局部积水、交通疏导方案、绕行路线及预警信息，帮助市民合理选择出行路线，提高交通组织效率，保障道路交通安全。

这是河内市公安局“指挥信息中心升级及交通监控、指挥调度系统建设项目”第二阶段的重要成果，旨在构建统一、现代化、开放式的智能交通系统，应用人工智能和大数据技术，落实越共中央政治局《关于推动科技发展、创新和国家数字化转型的第57号决议》精神。

据河内市公安局介绍，项目启动120天以来，各项重点建设任务基本完成。全市已安装2460台AI智能摄像机，用于交通违法查处、交通流量监测及社会治安保障；同时完成36块VMS电子信息屏、100套智能交通信号控制柜、57台服务器及配套基础设施建设，覆盖238个重点路口、主要进出城通道及市区道路。

除实时发布交通信息外，该系统还具备根据车流量自动优化信号配时、实施“绿波带”通行、利用AI预测交通拥堵风险及实时预警等功能。系统应用还拓展至社会治安和城市管理领域，通过AI图像分析技术可辅助识别打架斗殴、非法闯入、持械行为、火灾、烟雾及违规倾倒垃圾等情况，为公安机关指挥调度提供技术支撑。

河内市公安局表示，该项目还将逐步建立集中式交通大数据平台，加强与各专业管理系统数据互联互通，推动交通违法处理流程自动化，为建设数字政府、智慧城市和首都智能交通生态系统奠定基础。

项目第二阶段的完成，标志着河内市交通管理和社会治安保障现代化建设迈上新台阶，成为落实第57号决议、推动科技创新、国家数字化转型和现代数字基础设施建设的重要成果，将为市民和企业提供更加高效、便捷的公共服务。（完）


越通社
#越南 #河内 #智能交通 #AI摄像机 #可变信息电子显示屏 #VMS #数字化转型 #第57号决议 #智慧城市 #大数据 #人工智能 #交通管理
关注 VietnamPlus

文化之光

从决议到实践

融入国际

越南—新纪元

幸福越南

绿色转型/循环经济

数字化转型

相关新闻

河内将就红河景观大道详细规划公开征求民意

河内将就红河景观大道详细规划公开征求民意

河内市红河景观大道建设投资项目各项详细规划方案正按照市委、市人委会及市规划建筑局的指导意见加快完善。规划方案完成后，将依法向社会公开征求意见，经评审后报有权机关审批，确保规划科学可行、公开透明，兼顾国家、人民和企业三方利益。

河内推动酒店空间成为讲述本土文化故事的“叙事者”

河内推动酒店空间成为讲述本土文化故事的“叙事者”

酒店和住宿设施不仅是歇脚处，更被期待成为讲述本土文化故事的空间。这是近日在河内开幕的 “体验留宿空间中的文化” 展览与座谈会的主题。该活动由河内市文化体育局与越式家具（Viet Furniture）品牌联合举办，旨在推动在旅游发展和创意产业中有效开发文化价值，同时为管理机构、专业人士、企业和创意群体搭建一个对接平台。

与会代表合影。图自时代报

庆祝越菲建交50周年友好见面会在河内举行

7月10日，越南友好组织联合会在河内举行庆祝越南与菲律宾建交50周年友好见面会。越南友好组织联合会主席潘英山、菲律宾驻越南大使弗朗西斯科·诺埃尔·R·费尔南德斯三世（Francisco Noel R. Fernandez III）等领导代表与会。

更多

新宁坊公共行政服务中心的干部指导民众在数字环境下办理行政手续。图自越通社

越南将每年10月15日定为数字公民日

越南政府颁布关于发展数字公民的第66.22/2026/NQ-CP号决议，有效期自2026年8月15日至2027年2月28日。根据该决议，越南将每年10月15日定为“越南数字公民日”。

国会民族委员会主席林文敏发表讲话。图自越通社

重视少数民族地区教育质量和人民保健工作

7月13日下午，由国会常务委员会委员、国会民族委员会主席林文敏为团长的代表团赴金瓯省，就该地区少数民族地区教育和卫生特殊机制政策的落实情况进行了考察和工作。

高台教信教群众在西宁圣座行礼。图自越通社

越南保障数字时代中的宗教自由权利

网络空间正成为人们能够以前所未有的便捷方式接触和参与宗教活动的渠道，但同时也对保障信仰自由权利以及在宗教领域中的国家管理工作提出了新挑战。在此背景下，越南《信仰宗教法》（修改版）首次为数字生态系统上的宗教活动建立了法律框架，标志着越南法律政策的一次重要调整。

胡志明市外务局同有关部门配合，将遇难者遗体运送回国。图自胡志明市外务局

富国岛快艇倾覆事故：将遇难者遗体运送回国

7月13日下午，胡志明市外务局同越南各职能部门与印度驻越南大使馆及印度驻胡志明市总领事馆配合，完成相关手续，将7月11日在富国岛发生的快艇倾覆事故中死亡的15名印度游客遗体送上当日18时飞往印度的航班，实现遇难者家属的意愿。

在岘港市河芽乡林西村塌石洞发现的子弹、牙刷等遗物。图自越通社

塌石洞：跨越半个多世纪，让烈士魂归故里

在岘港市河芽乡塌石洞（原称K600商业洞）深处，长眠于战火废墟下的烈士，在半个多世纪后终于迎来回归故里的希望。7月12日，岘港市军事指挥部举行烈士遗骸搜寻归集工程动工仪式，正式开启这一承载着历史记忆与民族感恩的艰巨使命。这不仅是一次充满挑战的搜寻任务，更是越南延续“饮水思源”优良传统、铭记英烈功勋的重要行动。

2026年7月13日上午，2026年“我爱我的祖国”主题行程第三阶段启动仪式在陇句乡陇句国家旗台举行。图自越通社

越南青年接力“我爱我的祖国”火炬 大力弘扬爱国主义精神

2026年7月13日上午，越南青年联合会中央委员会与越南青年联合会宣光省分会在宣光省陇句乡陇句国家旗台联合举行2026年“我爱我的祖国”主题行程第三阶段启动仪式。这项是迎接越南青年联合会传统日70周年（1956年10月15日-2026年10月15日）的活动之一。

DNA样本采集工作意义重大，有助于加快推进烈士遗骸身份确认。图自越通社

从烈士亲属DNA样本中点燃希望

每一份从烈士亲属采集的DNA样本不仅是鉴定数据，更寄托着为国捐躯者寻回姓名的殷切希望。在富寿省，DNA样本采集工作的推进正为帮助英烈以真实姓名回归家庭点燃希望。

医务人员在富寿省安乐乡为烈士亲属采集DNA生物样本。图自越通社

越南科学家应用NGS-SNP基因技术为无名烈士寻亲 试点成功率高达93%

在越南科学技术翰林院生物学研究所DNA鉴定中心，那些身份尚未确定的烈士遗骸骨骼样本正按照严格规范妥善保存。科学家们正在应用新一代基因测序技术，利用单核苷酸多态性标记（NGS-SNP），为身份信息缺失的烈士确认身份。这一探索之路不仅要求在样本处理、DNA数据库建设等各个环节精益求精，更为无数等待亲人数十载的家庭重新点燃了团聚的希望。

胡志明市医药大学医院医生进行心脏移植手术。图自越通社

越南医生成功进行一例脑死亡供体心脏移植手术

据胡志明市医药大学医院7月12日消息，该医院刚成功进行第13例脑死亡供体心脏移植手术，供体来自一名脑死亡捐献者，使一名29岁男性患者重获新生。值得一提的是，医生仅用时65分钟便完成该例移植手术，创下该院心脏移植手术最短用时纪录。

持续强降雨引发山体滑坡，巨石砸中正在山罗省芒布乡高坡路段行驶的汽车。图：越通社发

越南北部山区暴雨洪灾致严重损失 政府全力抢险救灾

连日来，越南北部山区多个省份遭遇持续强降雨、雷暴、大风、山洪和山体滑坡，造成严重人员财产损失。目前，各有关部门正全力开展抢险救灾和灾后恢复工作，并部署多项措施应对未来持续降雨可能带来的次生灾害风险。