“网络安全防线” 互动展览亮相河内 助力提升全民数字安全技能

越通社河内——作为庆祝越南人民安全力量成立80周年（1946年7月12日－2026年7月12日）系列活动之一的 “网络安全防线”互动展览通过沉浸式科技体验，帮助公众识别网络诈骗，提高数字安全意识和防护技能。



“网络安全防线”互动展览于7月9日至12日在河内市还剑坊丁先皇街举行，免费向公众开放。



展览采用互动化、可视化和现代化设计理念，融合数字技术、模拟展示和实践体验等多种形式，以生动、直观、易懂的方式向公众普及网络安全知识和信息安全技能。



参观者可通过各个展区，深入了解越南人民公安在维护网络空间国家安全方面取得的代表性科技成果，同时学习识别当前常见的网络诈骗手段及其防范方法。

参观者通过展区了解越南人民公安在科技领域取得的代表性成果。图片来源：越通社

展览的一大亮点是丰富的互动体验项目，包括知识竞答、互动游戏和情景模拟体验区。参与者可亲身体验识别虚假信息、网络诈骗、深度伪造（Deepfake）技术、账号盗用等典型网络安全风险，从而提升个人及家庭在数字环境中的安全防护能力。



除宣传展示外，主办方还组织了交流互动和赠送纪念品等活动，进一步传播共建安全、健康网络空间的理念，增强公众防范和打击高科技犯罪的意识。



此前，“网络安全防线”互动展览已先后在岘港市和胡志明市举办，吸引了众多市民前来参观体验。此次展览继续走进河内，将进一步向社会公众普及数字安全知识和数字安全技能，积极响应庆祝越南人民公安安全力量成立80周年系列活动。（完）