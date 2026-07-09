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打击IUU捕捞：渔民在认识与行动上实现了积极转变

嘉莱省正集中精力采取多项措施，与全国各沿海地区同心协力，坚决遏制非法捕捞行为。在各海上战线，边防部队认真落实打击IUU捕捞紧迫任务；其中加大宣传、巡逻与管制力度，及时发现并依法严厉查处涉嫌非法捕捞的渔船及渔民。

附图。图自越通社
附图。图自越通社

越通社河内——嘉莱省正集中精力采取多项措施，与全国各沿海地区同心协力，坚决遏制非法捕捞行为。在各海上战线，边防部队认真落实打击IUU捕捞紧迫任务；其中加大宣传、巡逻与管制力度，及时发现并依法严厉查处涉嫌非法捕捞的渔船及渔民。

在各边防检查站，进出港渔船的登记与核查工作受到严格执行，以开展打击IUU捕捞。若发现渔船的航行监视系统（VMS）失联超6小时，必须进行核实澄清。同时积极动员船东签署不侵犯外国海域承诺书，并开展宣传以解答疑问、分担远洋捕捞渔民的实际困难。

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打击IUU捕捞工作最重要的转变之一，体现在渔民认识的深化与行动的自觉。绝大多数船东在出海前均主动检查航行监视设备、完善捕捞日志、严格遵守法定作业海域，绝不侵犯外国海域。渔民们还积极参与捕捞规定宣传活动；在进出港时均主动向职能部门申报，进行合法捕捞，旨在保护水产资源，履行维护海岛主权的责任。

为进一步严加管理，嘉莱省边防部队与跨部门力量加强协同，严管出入港人员与渔船；严格执行水产品溯源、捕捞日志及海上作业情况核查。各单位重点严管IUU捕捞高风险渔船，并依法依规严厉查处各类违规行为。

近期，嘉莱省边防部队指挥部动员各种资源，彰显了该省严密开展巡逻管制的坚定决心，旨在遏制并杜绝渔民IUU捕捞行为，为实现海洋经济可持续发展战略作出贡献。（完）

越通社
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打击IUU捕捞

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