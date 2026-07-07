波尔迪·索萨——越南在南美洲的忠诚朋友

越通社河内——数十年来，世界上无数民族和国际友人始终与越南在争取民族独立、实现国家统一以及推进国家发展的历程中并肩同行。然而，在阿根廷，有一位受到历代越南外交官、记者和朋友的特别尊敬：波尔迪·索萨·施密特。



她于2026年6月11日逝世，享年80岁。她的离世不仅令阿根廷的家人、亲属、朋友和同事深感悲痛，也让越南朋友深感到沉痛和惋惜。



在致波尔迪·索萨家属的唁电中，原越南国家副主席张美华表示：“在与越南相伴的六十多年里，她倾注了全部情感和心血，为培育阿根廷与越南人民之间的友谊作出了宝贵贡献。她不仅是一位伟大、忠诚而始终如一的国际友人，更是一位始终对越南怀有深厚情谊的亲密朋友。”



在致阿根廷—越南文化研究院（ICAV）及波尔迪·索萨家属的唁函中，越南外交部副部长邓黄江也强调，她是“越南人民的亲密朋友”，一生全心全意致力于培育两国人民之间的友谊。



波尔迪·索萨自1967年在英国工作期间便开始参与支持越南的团结活动。此后，她在1970年至1973年期间在智利开展活动，参加智利—越南文化研究院的成立过程。她与越南民主共和国政府以及越南南方共和国临时革命政府在智利的代表保持密切关系，同时积极参与支持越南的各类团结委员会。1973年智利发生军事政变后，她被迫前往古巴避难。在古巴近十年的时间里，她继续开展支持越南的友好与团结活动。



阿根廷恢复民主后，她回到祖国，继续投身支持越南的活动。上世纪90年代初，越南为开设驻布宜诺斯艾利斯外交代表机构做准备时，她成为河内代表团最积极的支持者之一。邓黄江副部长在唁函中表示，对于多代越南外交官而言，波尔迪“不仅是一位重要朋友，而且是每次到访阿根廷时始终给予热情的接待、尽心尽力的帮助和温暖情谊的人”。



2004年11月，波尔迪·索萨女士和阿根廷—越南文化研究院成员与越南国家主席陈德良在布宜诺斯艾利斯合影留念。波尔迪·索萨女士家属供图

1997年，她创立了阿根廷—越南文化研究院（ICAV），这一举措被视为两国人民关系的重要里程碑。在她的带领下，ICAV成为南美洲最具活力和成效的越南社会组织之一。



为表彰波尔迪·索萨女士长期而特殊的贡献，越南国家及有关组织多次向她授予崇高奖项，如越南妇女联合会的妇女解放事业勋章（1999年）、越南国家主席的友谊勋章（2005年和2023年）。



在致波尔迪·索萨家属及ICAV的唁电中，越南友好组织联合会主席潘英山对这位越南人民挚友的逝世表示深切哀悼，并高度评价ICAV在她带领下为加深两国人民友谊所做出的持续努力。他表示，波尔迪·索萨女士与ICAV在近六十年中建立的价值观将继续被后代继承，为进一步深化越南与阿根廷人民之间的传统友好合作关系作出贡献。（完）