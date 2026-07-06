越南承办东盟职业安全与健康网络相关活动

越通社河内——7月7日至9日，内务部将在岘港市承办东盟职业安全与健康网络（ASEAN-OSHNET）的两项重要活动，即第13届东盟职业安全与健康网络论坛（AOC-13）以及第27届东盟职业安全与健康网络协调委员会年度会议（CBM-27）。



上述两项活动主题为：“加强东盟职业安全卫生管理中的数字化转型，迈向《东盟2045年愿景》”。



约130名代表出席上述两项活动，其中包括东盟10个成员国、东盟秘书处、中国、日本的代表，国际劳工组织（ILO）、国际劳工监察协会（IALI）等国际组织代表，以及东盟各成员国协会和企业代表。



2026年是越南在东盟职业安全与健康网络（ASEAN-OSHNET）框架下的一个特殊里程碑。越南正式从泰国手中接任2026-2027年任期ASEAN-OSHNET主席国一职，同时将ASEAN-OSHNET秘书处职责（越南在2023-2026年阶段担任）移交给下一任期副主席国文莱达鲁萨兰国。



7月7日至9日，越南将主办第13届东盟职业安全与健康网络论坛（AOC-13）和第27届东盟职业安全与健康网络协调委员会年度会议（CBM-27），旨在促进地区职业安全与卫生。AOC-13论坛（7月7日）将聚焦治理战略与数字化转型实践，各国将在会上分享将人工智能、大数据和虚拟现实应用于安全生产管理的经验。随后，CBM-27会议（7月8日至9日）将总结2021-2025年阶段《东盟职业安全卫生网络行动计划》，审议通过2026-2030年阶段计划，并动员来自国际合作伙伴的资源。



这一事件展现了越南在东盟合作中的强有力承诺。这也是越南宣传文化特色并分享构建国家职业安全与健康数据库经验的良好契机，旨在迈向为东盟劳动者构建可持续工作环境。（完）

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