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500个昼夜行动：同步核查档案资料 服务烈士遗骸搜寻归集

越南内务部国家文书档案局已动员各国家档案中心系统同步开展核查、统计和挖掘与烈士、战役、战斗及重点军事行动地区相关的档案资料。经初步核查，各单位已发现多份含有价值信息的档案和文件，为烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作提供服务。

宣光省烈士遗骸搜寻归集队队员正在积极搜寻在北部边境保卫战中牺牲的烈士遗骸。图自越通社
宣光省烈士遗骸搜寻归集队队员正在积极搜寻在北部边境保卫战中牺牲的烈士遗骸。图自越通社

越通社河内——据越南内务部国家文书档案局表示，该局已动员各国家档案中心系统同步开展核查、统计和挖掘与烈士、战役、战斗及重点军事行动地区相关的档案资料。经初步核查，各单位已发现多份含有价值信息的档案和文件，为烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作提供服务。

其中，国家二号档案中心已建立检索关键词表；统计并编制了1456个保管单位的目录；同时组织信息检索和挖掘，按有关机关要求对2起案件进行核实。

国家三号档案中心已建立相关案卷和文件目录，目前管理约20万页关于烈士勋章奖章表彰工作的文件。

国家四号档案中心已核查、统计了属于5个全宗和相关档案收藏集的220个案卷。

除了核查和统计文件外，国家文书档案局还与各机关单位协调，进行档案信息的检索、核实和提供；协助挖掘案卷，为核实烈士及烈属信息提供服务。

据国家文书档案局表示，“500个昼夜”行动中交付的各项任务已得到主动、及时地开展，从而发挥了国家档案中心系统在挖掘和提供档案信息、服务烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作中的作用。

然而，据该局表示，服务此项工作的信息来源主要分散在各个不同机关、单位和时期形成的案卷和文件中。大部分相关信息未直接反映在案卷标题或文件标题上，因此无法通过常规搜索工具进行检索和确认。

可能包含烈士相关信息的档案资料数量非常庞大，目前保存在各国家档案中心，规模达数千米档案架。与此同时，已数字化的文件数量不多且仅处于初级阶段，导致搜索、分析和数据处理技术特别是人工智能（AI）的应用仍面临诸多困难。

此外，许多文件形成年代久远，物理状况参差不齐；地名、单位番号、军事符号等信息在不同时期有所变化，给信息比对、核实和标准化造成困难。

今后，国家文书档案局将继续核查、统计、数字化和标准化相关档案资料；同时加强信息的挖掘和提供，服务烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作。该局将研究应用数字技术、人工智能（AI）和数据挖掘辅助工具，为加快烈士遗骸搜寻、归集和身份确认进程作出贡献。（完）

越通社
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500 个昼夜行动

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