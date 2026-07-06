☀️越通社早安咖啡（2026.7.6）

政府副总理范氏清茶检查烈士遗骸搜寻归葬行动启动仪式准备工作。图自越通社



越通社河内——·7月5日下午，越共中央书记处书记、政府副总理、国家烈士遗骸搜寻归葬和确认指导委员会主任范氏清茶检查了将于7月6日上午在胡志明市和兴坊黎氏莲文化公园举行的烈士遗骸搜寻归葬行动启动仪式的准备工作。全文

·越南《人口法》自2026年7月1日起正式生效，进一步扩大了对年轻家庭、孕妇、儿童、老年人等不同群体的支持范围。这些新规定不仅旨在保持适度生育水平，还为人民能够更加安心地生育、抚养孩子，并不断提高生活质量创造更多便利条件。



·在越共中央政治局关于推动科技、创新和数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议实施18个月后，人工智能（AI）是体制化和落地速度最快的领域之一。从主要被视为应用技术，AI已逐步被提升到战略基础设施的位置，与数据、计算能力、创新和国家数字主权紧密相连。



·老挝《人民军报》近日刊文指出，由胡志明主席、凯山·丰威汉主席和苏发努冯主席共同奠基，由革命战士用鲜血和生命铸就，并经过两国历代领导人和人民精心培育的老越伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略对接，是两国共同的宝贵财富。其中，国防军事合作是维护这一特殊关系长期稳固的重要支柱之一。 ·自2026年3月15日启动以来，“500个昼夜推进烈士遗骸搜寻、归集和身份确认”战役已实施111天，取得了多项积极成果，逐步实现“为烈士找回姓名”的目标。

·为配合全国推动解除欧盟委员会对越南渔业发出的非法、不报告和不受管制捕捞“黄牌”警告，并建设可持续、负责任的现代渔业，金瓯省各级党委、政府、职能部门及沿海地方正持续协同推进一系列系统性、强有力的措施，坚决遏制、减少并最终杜绝IUU捕捞行为。



2026年上半年加工制造业继续引领越南经济增长。图自越通社

·据越南财政部统计局公布的2026年第二季度和上半年经济社会形势报告，越南工业生产指数（IIP）继续维持两位数增长，为2019年以来最高水平，反映了生产领域的强劲复苏态势，并肯定了加工制造业对经济增长的引擎作用。全文

·2026年上半年，越南与以色列经贸关系继续保持积极增长态势，越南对以出口表现亮眼，《越南－以色列自由贸易协定》（VIFTA）实施成效持续显现，为双边经贸合作注入新动力。 ·据越南内务部国家文书档案局表示，该局已动员各国家档案中心系统同步开展核查、统计和挖掘与烈士、战役、战斗及重点军事行动地区相关的档案资料。经初步核查，各单位已发现多份含有价值信息的档案和文件，为烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作提供服务。

·经过五晚的淘汰赛，2026年岘港国际烟花节（DIFF）继续彰显其作为岘港特色旅游产品的地位，过夜游客超过55.7万人次，对服务、贸易和目的地形象推广等活动产生了显著的连锁效应，促进夏季旅游旺季的增长，同时巩固了岘港作为该地区节庆活动举办城市的领先地位。

·越南政府颁布了第260/2026/NĐ-CP号议定，详细规定了《高科技法》若干条款的实施细则和执行措施。其中，议定明确规定了针对开展科学研究、高科技研发及战略技术研发活动的组织和个人的优惠扶持政策。

·7月3日，越南-日本文化教育合作促进中心（VJCE）与青山日本语学校在越南驻日本大使馆签署了合作协议，旨在开展两国之间的教育合作活动、加强合作伙伴对接、开发培训项目并推进教育交流计划。

·尽管全球贸易仍面临诸多不确定因素，2026年上半年越南农林水产品出口仍保持良好增长势头，为下半年出口提速奠定基础。与此同时，该行业在拓展市场和提升附加值方面，也面临着气候变化、国际竞争和贸易壁垒等挑战。（完）