越美举行第173次美国军人遗骸交接仪式

越通社岘港——越南外交部发布消息称，7月2日，越南与美国在岘港市联合举行了第173次在越战中失踪美国军人（MIA）遗骸交接仪式。
越南寻找失踪人员机构（VNOSMP）、国防部、外交部、公安部等代表，以及美国太平洋陆军副司令乔尔·沃维尔（Joel Bryant Vowell）中将、前美国驻越南大使马克·纳珀（Marc Knapper）、美国国防部战俘与失踪人员统计局（DPAA）印太地区事务负责人克里斯托弗·菲尔普斯（Christopher Phelps）等参加。
在仪式上，越方向美方移交了一具遗骸棺箱。这是近期越美联合发掘行动（在广治省民化乡进行）的共同搜寻成果。此前，于2026年6月30日，越美法医专家对该批遗骸样本进行了鉴定，并初步得出结论，该遗骸可能与在越战中失踪的美国军人有关，随后将被运往位于夏威夷的法医实验室进行分析和身份确认。
此次移交活动因美国军队高级领导出席而具有特殊意义，体现了美国政府对搜寻失踪人员（MIA）工作的高度重视，同时也对越南的善意与努力给予了充分肯定和高度评价。
此前，2026年6月23日，美国代理海军部长高雄在出席“太平洋伙伴关系与太平洋之友”计划期间，前往广治省长宁乡视察了MIA发掘现场。
搜寻并核查在越战中失踪美国军人的人道主义合作活动，是两国在1973年《巴黎协定》签署后随即开展的。至今，该活动已取得积极成果，帮助美方对大约740例在越战中失踪的美国军人遗骸进行了身份识别并送还其家属。（完）
在柬牺牲的235名越南志愿军和专家遗骸被迎归祖国
6月30日，同奈市515指导委员会举行仪式，迎接由同奈市军事指挥部K72队在第二十五阶段（2025—2026年）第二批次搜寻、归集的62具在柬埔寨执行国际任务期间牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸归国。