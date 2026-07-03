越美举行第173次美国军人遗骸交接仪式

越通社岘港——越南外交部发布消息称，7月2日，越南与美国在岘港市联合举行了第173次在越战中失踪美国军人（MIA）遗骸交接仪式。



越南寻找失踪人员机构（VNOSMP）、国防部、外交部、公安部等代表，以及美国太平洋陆军副司令乔尔·沃维尔（Joel Bryant Vowell）中将、前美国驻越南大使马克·纳珀（Marc Knapper）、美国国防部战俘与失踪人员统计局（DPAA）印太地区事务负责人克里斯托弗·菲尔普斯（Christopher Phelps）等参加。



在仪式上，越方向美方移交了一具遗骸棺箱。这是近期越美联合发掘行动（在广治省民化乡进行）的共同搜寻成果。此前，于2026年6月30日，越美法医专家对该批遗骸样本进行了鉴定，并初步得出结论，该遗骸可能与在越战中失踪的美国军人有关，随后将被运往位于夏威夷的法医实验室进行分析和身份确认。



此次移交活动因美国军队高级领导出席而具有特殊意义，体现了美国政府对搜寻失踪人员（MIA）工作的高度重视，同时也对越南的善意与努力给予了充分肯定和高度评价。



此前，2026年6月23日，美国代理海军部长高雄在出席“太平洋伙伴关系与太平洋之友”计划期间，前往广治省长宁乡视察了MIA发掘现场。



搜寻并核查在越战中失踪美国军人的人道主义合作活动，是两国在1973年《巴黎协定》签署后随即开展的。至今，该活动已取得积极成果，帮助美方对大约740例在越战中失踪的美国军人遗骸进行了身份识别并送还其家属。（完）



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