日本国际协力银行支持越南实施各项重点发展目标

越通社河内 ——7月2日，越南政府总理黎明兴在河内会见了正在对越进行工作访问的日本国际协力银行（JBIC）董事长前田匡史（Maeda Tadashi）。



黎明兴感谢前田匡史及JBIC长期以来积极为日企在越投资项目提供融资支持，为推动两国经贸合作作出重要贡献。



黎明兴表示，越日全面战略伙伴关系建立近三年来，两国合作不断取得新进展，日本继续是越南最重要的经济伙伴之一。双方在科技、半导体、人工智能（AI）、数字化转型、绿色转型、可再生能源和航天等领域合作持续深化。



黎明兴指出，越日合作潜力依然巨大，希望JBIC继续发挥桥梁作用，为越南战略基础设施建设提供资金支持，助力越南实现绿色转型等长期发展目标。



黎明兴建议JBIC研究建立更加灵活的融资和投资担保机制，支持越南建设产业集群、创新中心和高科技制造基地，推动工业化、现

代化进程，吸引高质量外资，提高国家竞争力。



黎明兴同时希望JBIC支持日本企业扩大对越投资，重点布局半导体、人工智能、电池、新材料、关键矿产和高科技产业，并扩大融资、投资担保、联合融资等合作方式，支持新投资项目以及政府和社会资本合作（PPP）、企业并购（M&A）等活动。

黎明兴还建议各方继续支持宜山炼化项目稳定、高效运营。



会见现场。图自越通社

对于亚洲零排放共同体（AZEC）框架下15个项目中已有5个项目启动实施，黎明兴希望JBIC进一步优化贷款程序，加快其余项目落地，同时积极挖掘亚洲能源与资源韧性伙伴关系倡议（POWERR Asia）框架下新的合作机会。



黎明兴表示，越南正加快完善法律制度，持续优化投资营商环境，欢迎JBIC及日本投资者积极参与相关政策制定和完善工作。



前田匡史高度赞同黎明兴提出的建议，表示JBIC愿深化与越南的务实合作，特别是在公私合作伙伴关系（PPP）领域支持越南私营经济发展。



他说，JBIC将继续推动AZEC框架下总投资约200亿美元的15个合作项目，并扩大双方在电力、油气等领域合作，支持越南提升能源安全和韧性。



此外，JBIC正积极与国际合作伙伴共同推进越南半导体产业链、数据中心和人工智能等项目建设，支持创新创业企业发展，并参与越南国际金融中心建设，进一步加强两国人文交流与合作等。（完）