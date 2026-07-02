时政

日本国际协力银行支持越南实施各项重点发展目标

7月2日，越南政府总理黎明兴在河内会见了正在对越进行工作访问的日本国际协力银行（JBIC）董事长前田匡史。

越南政府总理黎明兴（右）与日本国际协力银行（JBIC）董事长前田匡史。图自越通社
越南政府总理黎明兴（右）与日本国际协力银行（JBIC）董事长前田匡史。图自越通社

越通社河内 ——7月2日，越南政府总理黎明兴在河内会见了正在对越进行工作访问的日本国际协力银行（JBIC）董事长前田匡史（Maeda Tadashi）。

黎明兴感谢前田匡史及JBIC长期以来积极为日企在越投资项目提供融资支持，为推动两国经贸合作作出重要贡献。

黎明兴表示，越日全面战略伙伴关系建立近三年来，两国合作不断取得新进展，日本继续是越南最重要的经济伙伴之一。双方在科技、半导体、人工智能（AI）、数字化转型、绿色转型、可再生能源和航天等领域合作持续深化。

黎明兴指出，越日合作潜力依然巨大，希望JBIC继续发挥桥梁作用，为越南战略基础设施建设提供资金支持，助力越南实现绿色转型等长期发展目标。

黎明兴建议JBIC研究建立更加灵活的融资和投资担保机制，支持越南建设产业集群、创新中心和高科技制造基地，推动工业化、现
代化进程，吸引高质量外资，提高国家竞争力。

黎明兴同时希望JBIC支持日本企业扩大对越投资，重点布局半导体、人工智能、电池、新材料、关键矿产和高科技产业，并扩大融资、投资担保、联合融资等合作方式，支持新投资项目以及政府和社会资本合作（PPP）、企业并购（M&A）等活动。

黎明兴还建议各方继续支持宜山炼化项目稳定、高效运营。

vnanet-jbic1.jpg
会见现场。图自越通社

对于亚洲零排放共同体（AZEC）框架下15个项目中已有5个项目启动实施，黎明兴希望JBIC进一步优化贷款程序，加快其余项目落地，同时积极挖掘亚洲能源与资源韧性伙伴关系倡议（POWERR Asia）框架下新的合作机会。

黎明兴表示，越南正加快完善法律制度，持续优化投资营商环境，欢迎JBIC及日本投资者积极参与相关政策制定和完善工作。

前田匡史高度赞同黎明兴提出的建议，表示JBIC愿深化与越南的务实合作，特别是在公私合作伙伴关系（PPP）领域支持越南私营经济发展。

他说，JBIC将继续推动AZEC框架下总投资约200亿美元的15个合作项目，并扩大双方在电力、油气等领域合作，支持越南提升能源安全和韧性。

此外，JBIC正积极与国际合作伙伴共同推进越南半导体产业链、数据中心和人工智能等项目建设，支持创新创业企业发展，并参与越南国际金融中心建设，进一步加强两国人文交流与合作等。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #日本国际协力银行 #JBIC #越日 #越南政府总理黎明兴 日本
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

合作谅解备忘录签署仪式现场。图自越通社

越日推进医疗卫生合作

据越通社驻日本记者报道，6月22日，越南108号中央军队医院与日本东邦（Toho）大学医学部在日本首都东京签署了合作谅解备忘录。

学生们向永旺1%俱乐部基金会代表赠送纪念品。图自越通社

越日友谊的种子

6月18日，题为“2026年青少年大使”（Teenage Ambassadors 2026）的高中生交流活动在越南驻日本大使馆举行。

更多

越南驻委内瑞拉大使馆特命全权大使武中美向越南救援队赠送了多份慰问品和必需生活用品，以改善野战营地战士的生活条件。图自越通社

越南驻委内瑞拉大使高度评价救援队的努力

越通社驻委内瑞拉记者报道，7月2日，由特命全权大使武中美率领的越南驻委内瑞拉大使馆工作组前往委内瑞拉拉瓜伊拉州，看望慰问并检查正在执行国际人道主义任务的越南救援队工作情况。

越南外交部副部长邓黄江向巴西驻越南特命全权大使马尔科·法拉尼授予友谊勋章。图自越南外交部

巴西驻越南大使荣获越南友谊勋章

在授勋仪式上，邓黄江祝贺马尔科·法拉尼荣获越南国家这一崇高奖项，体现了越南党和国家领导人以及越南人民对他在巩固与发展越巴友好合作关系方面所作出积极、有效贡献给予的认可。

工兵救援队设法接近受困人员。图自越通社

驰援委内瑞拉越南队：高于一切的是发自内心的使命召唤

越南国防部对外局副局长阮维明少将指出，尽管越南救援队伍跨越漫长路程，飞行时间需要24小时，时差给身体状况和日常生活带来影响，但全体干部、战士始终迎难而上，第一时间投入救援工作。阮维明强调，“高于一切的是发自内心的使命召唤，是争分夺秒、全力救人的坚定精神。”