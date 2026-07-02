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500个昼夜行动：移交670份烈士遗骸生物样本进行DNA鉴定

7月2日上午，芹苴市515指导委员会在市烈士陵园举行上香仪式，并将670份尚未确认信息的烈士遗骸生物样本送交河内军队法医研究所进行DNA鉴定。

将尚未确认信息的烈士遗骸生物样本送交河内军队法医研究所进行DNA鉴定。图自越通社
将尚未确认信息的烈士遗骸生物样本送交河内军队法医研究所进行DNA鉴定。图自越通社

越通社芹苴市——7月2日上午，芹苴市515指导委员会在市烈士陵园举行上香仪式，并将670份尚未确认信息的烈士遗骸生物样本送交河内军队法医研究所进行DNA鉴定。

据芹苴市515指导委员会报告，为落实2026年6月1日关于对市级烈士陵园内未确认信息烈士墓进行采样和移交的第2551号计划，近期2支采样队已对807座未确认信息的烈士墓进行了挖掘。经过按照技术规程进行分析和分类后，各队共采集到670份符合鉴定条件的烈士遗骸样本。

上香仪式结束后，芹苴市515指导委员会运输组用专用车辆将所有生物样本运至芹苴国际机场，转送河内。全部样本将直接移交军队法医研究所进行ADN分析和鉴定。鉴定结果是与烈属基因库进行比对的重要数据基础，从而确定烈士身份，满足众多家庭多年来的期盼。


芹苴市军事指挥部政治副主任宋雄荣上校表示，在芹苴市烈士陵园的采样和移交工作是“500个昼夜”行动加快推进烈士遗骸搜寻、归集和身份确认行动中的一项重要任务。在807座未确认身份的烈士墓中，截至6月30日，该单位已完成采样工作，其中670份样本符合送检DNA鉴定的条件。

采样实施过程也面临诸多困难，天气炎热、晴雨不定影响了挖掘采样工作和样本质量。此外，市级烈士陵园经过多次升级改造，烈士遗骸埋藏较深，给挖掘采样带来困难。一些墓葬因迁葬时间已久，挖掘时遗骸分解严重，质量无法保证采样。然而，凭借高度的责任感，采样队和指战员们非常细致严谨，挑选优质样本送检。采样力量团结一心，决心完成采样，比原计划提前15天完成任务。

据宋雄荣上校介绍，对于其余陵园，芹苴市515指导委员会已制定计划，将继续在乌门烈士陵园采样，该陵园有1324座未确认身份的烈士墓，随后将在全市其余15座烈士陵园陆续展开，本轮共将对17座烈士陵园进行采样。（完）

越通社
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