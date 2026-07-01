从增长引擎到全球城市：胡志明市开启发展新坐标

越通社胡志明市——1976年7月2日，西贡正式更名为胡志明市，以纪念越南伟大领袖。历经五十载，这座以胡志明主席命名的城市已成长为越南最大的经济中心和国家战略增长极，在全国经济及多个重点领域持续发挥“火车头”引领作用。



站在新的历史起点上，胡志明市正以科技创新为驱动，以制度革新为支撑，加快建设现代化、智慧化的国际大都市，朝着具有全球竞争力的宏伟目标迈进，努力成为引领越南高质量发展的核心增长引擎。



敢为人先：改革创新始终走在全国前列



上世纪90年代初，越南开启革新开放进程时，西贡南部还是一片沼泽密布、交通闭塞的不毛之地。然而，凭借超前的战略眼光和敢于突破体制束缚的改革精神，胡志明市率先启动富美兴新城开发项目，与外国合作伙伴共同打造越南首个现代化城市新区。这一创举不仅开创了越南现代城市规划的全新模式，也为市场经济体制下社会资源的高效配置探索了新路径。



科学博士、建筑师吴越南山回忆道，项目启动前，当地仅能靠船只进入，几乎无人能预见其日后将成为繁华都市。他认为，正是敢想敢干、积极吸收国际先进理念的精神，使胡志明市将“不可能”变为现实。该项目也是越南首次在城市开发领域采用政府与社会资本合作模式，为全国多地新城区建设提供了宝贵经验。



富美兴项目仅是胡志明市改革创新实践的一个缩影。五十年来，这座城市始终坚持先行先试，大胆探索一系列未有先例的发展模式，不仅推动了自身快速崛起，也为全国改革提供了重要经验，许多探索逐步上升为国家层面的制度安排。



其中，顺安出口加工区作为越南首个出口加工区，开创了吸引外商直接投资的新机制；光中软件园成为越南软件产业和数字化转型的重要标杆；胡志明市证券交易所的成立，则奠定了越南现代资本市场的基础，为经济长期发展拓宽了融资渠道。



原胡志明市经济研究院院长陈攸历指出，越南市场经济进程中的许多重大政策，均源于胡志明市的改革实践。自21世纪以来，越共中央政治局连续出台多项关于胡志明市发展的决议，不断扩大分权授权，为城市探索创新体制机制创造条件。越南国会也相继通过第54/2017/QH14号、第98/2023/QH15号及第260/2025/QH15号决议等特殊机制政策，为胡志明市持续深化改革提供坚实制度保障。



蓄势腾飞：打造国家发展新引擎





历经半个世纪发展，胡志明市已从战后重建中崛起，成长为越南最大的经济中心和国家战略增长极。自2025年7月1日城市发展空间扩容以来，全市经济规模预计约达3000万亿越盾，占全国国内生产总值约23.5%，贡献全国近三分之一财政收入。



与此同时，胡志明市正加快从传统增长模式向以科技创新、数字经济和创新创业为核心的新发展模式转型，持续提升劳动生产率、国际竞争力和经济增长质量。



根据长期发展规划，胡志明市力争未来多年保持两位数增长，到2075年实现人均地区生产总值达10万美元以上，进一步建设成为具有全球影响力的国际大都市，成为21世纪越南创新发展的象征、国际创新资源汇聚中心和国家竞争力的重要支撑，持续在制度创新、现代治理和国家增长中发挥示范引领作用。



富布赖特公共政策与管理学院专家黄世游认为，在新阶段，胡志明市不仅应继续担当经济增长引擎，更应成为国家发展的“创新策源地”，不断创造新价值，强化区域协同，破解制度瓶颈，为全国发展持续注入新动能。



他表示，当前中央正通过完善制度体系、破解发展瓶颈等措施，为胡志明市拓展更广阔的发展空间。正在制定中的《特殊都市法》有望成为突破性制度创新，为城市未来发展提供更加灵活高效的制度保障。



胡志明市人民委员会主席阮文得表示，胡志明市始终秉持“为了全国、与全国共同发展”的理念，深刻认识自身在国家发展中的责任与使命。五十年来，胡志明市已成为越南改革创新精神的重要象征。展望未来，在《特殊都市法》等新制度框架支撑下，胡志明市将进一步释放发展潜力，高效配置各类资源，加快实现建设现代化、宜居型全球城市的发展目标。（完）

