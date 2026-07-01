时政

从增长引擎到全球城市：胡志明市开启发展新坐标

1976年7月2日，西贡正式更名为胡志明市，以纪念越南伟大领袖。历经五十载，这座以胡志明主席命名的城市已成长为越南最大的经济中心和国家战略增长极，在全国经济及多个重点领域持续发挥“火车头”引领作用。

胡志明市的一角 图自越通社
胡志明市的一角 图自越通社

越通社胡志明市——1976年7月2日，西贡正式更名为胡志明市，以纪念越南伟大领袖。历经五十载，这座以胡志明主席命名的城市已成长为越南最大的经济中心和国家战略增长极，在全国经济及多个重点领域持续发挥“火车头”引领作用。

站在新的历史起点上，胡志明市正以科技创新为驱动，以制度革新为支撑，加快建设现代化、智慧化的国际大都市，朝着具有全球竞争力的宏伟目标迈进，努力成为引领越南高质量发展的核心增长引擎。

敢为人先：改革创新始终走在全国前列

上世纪90年代初，越南开启革新开放进程时，西贡南部还是一片沼泽密布、交通闭塞的不毛之地。然而，凭借超前的战略眼光和敢于突破体制束缚的改革精神，胡志明市率先启动富美兴新城开发项目，与外国合作伙伴共同打造越南首个现代化城市新区。这一创举不仅开创了越南现代城市规划的全新模式，也为市场经济体制下社会资源的高效配置探索了新路径。

科学博士、建筑师吴越南山回忆道，项目启动前，当地仅能靠船只进入，几乎无人能预见其日后将成为繁华都市。他认为，正是敢想敢干、积极吸收国际先进理念的精神，使胡志明市将“不可能”变为现实。该项目也是越南首次在城市开发领域采用政府与社会资本合作模式，为全国多地新城区建设提供了宝贵经验。

富美兴项目仅是胡志明市改革创新实践的一个缩影。五十年来，这座城市始终坚持先行先试，大胆探索一系列未有先例的发展模式，不仅推动了自身快速崛起，也为全国改革提供了重要经验，许多探索逐步上升为国家层面的制度安排。

其中，顺安出口加工区作为越南首个出口加工区，开创了吸引外商直接投资的新机制；光中软件园成为越南软件产业和数字化转型的重要标杆；胡志明市证券交易所的成立，则奠定了越南现代资本市场的基础，为经济长期发展拓宽了融资渠道。

原胡志明市经济研究院院长陈攸历指出，越南市场经济进程中的许多重大政策，均源于胡志明市的改革实践。自21世纪以来，越共中央政治局连续出台多项关于胡志明市发展的决议，不断扩大分权授权，为城市探索创新体制机制创造条件。越南国会也相继通过第54/2017/QH14号、第98/2023/QH15号及第260/2025/QH15号决议等特殊机制政策，为胡志明市持续深化改革提供坚实制度保障。

蓄势腾飞：打造国家发展新引擎

历经半个世纪发展，胡志明市已从战后重建中崛起，成长为越南最大的经济中心和国家战略增长极。自2025年7月1日城市发展空间扩容以来，全市经济规模预计约达3000万亿越盾，占全国国内生产总值约23.5%，贡献全国近三分之一财政收入。


与此同时，胡志明市正加快从传统增长模式向以科技创新、数字经济和创新创业为核心的新发展模式转型，持续提升劳动生产率、国际竞争力和经济增长质量。

根据长期发展规划，胡志明市力争未来多年保持两位数增长，到2075年实现人均地区生产总值达10万美元以上，进一步建设成为具有全球影响力的国际大都市，成为21世纪越南创新发展的象征、国际创新资源汇聚中心和国家竞争力的重要支撑，持续在制度创新、现代治理和国家增长中发挥示范引领作用。

富布赖特公共政策与管理学院专家黄世游认为，在新阶段，胡志明市不仅应继续担当经济增长引擎，更应成为国家发展的“创新策源地”，不断创造新价值，强化区域协同，破解制度瓶颈，为全国发展持续注入新动能。

他表示，当前中央正通过完善制度体系、破解发展瓶颈等措施，为胡志明市拓展更广阔的发展空间。正在制定中的《特殊都市法》有望成为突破性制度创新，为城市未来发展提供更加灵活高效的制度保障。

胡志明市人民委员会主席阮文得表示，胡志明市始终秉持“为了全国、与全国共同发展”的理念，深刻认识自身在国家发展中的责任与使命。五十年来，胡志明市已成为越南改革创新精神的重要象征。展望未来，在《特殊都市法》等新制度框架支撑下，胡志明市将进一步释放发展潜力，高效配置各类资源，加快实现建设现代化、宜居型全球城市的发展目标。（完）

越通社
#越南，胡志明市，建市50周年，西贡，胡志明主席，经济中心，国家战略增长极，全球城市，国际大都市，改革创新，制度创新，科技创新，数字经济，高质量发展，现代治理，智慧城市，富美兴新城，顺安出口加工区，光中软件园，胡志明市证券交易所，外商直接投资，资本市场，特殊都市法，营商环境，区域协同，创新驱动，现代化，竞争力，越南经济，城市发展
关注 VietnamPlus

体制机制与法律突破口

绿色转型/循环经济

幸福越南

越南—新纪元

从决议到实践

融入国际

相关新闻

胡志明市领导献花缅怀胡志明主席。图自越通社

胡志明市领导献花缅怀胡志明主席

值此纪念西贡—嘉定市正式以胡志明主席名字命名50周年（1976.7.2-2026.7.2）之际，7月1日上午，越共中央政治局委员、胡志明市市委书记陈流光率团前往阮惠步行街胡志明主席纪念碑公园献花缅怀胡志明主席。

国家级特别遗迹独立宫静卧于绿意盎然之间，是1975年4月30日历史性胜利的重要见证。图自越通社

胡志明市巩固越南旅游门户地位

作为越南重要的旅游门户之一的胡志明市以独具特色的文化体验吸引着国内外游客，展现出别具一格的城市魅力。除优美的自然风光外，这座城市还凭借现代、充满活力的都市气息吸引游客，着力打造多元联动、循环体验的旅游发展模式。

更多

越南领导人就布隆迪、卢旺达独立64周年致贺电

越南领导人就布隆迪、卢旺达独立64周年致贺电

值此布隆迪共和国独立64周年（1962年7月1日—2026年7月1日）之际，越共中央总书记、国家主席苏林向埃瓦里斯特·恩达伊施米耶致贺电；越南政府总理黎明兴向布隆迪总理内斯托尔·恩塔洪图耶致贺电。

会议全景 图自越通社

明确第57号决议实施的六大重点方向

越南将科技、创新和数字化转型确定为塑造国家新发展模式的主要动力，以提升劳动生产率、国家竞争力、自主发展能力和21世纪国家综合实力。

会议全景 图自越通社

多地分享治理经验 持续提升地方政府运行效能

越南实施政治体系总体组织模式及新地方政府模式已满一年。多地表示，新模式有效提升了国家治理效能、行政改革水平、营商环境和公共服务质量。同时，各地也建议进一步完善体制机制，加快数字化转型，以更好适应新发展阶段的要求。

越南驻美国大使阮国勇主持与明尼苏达州三大经济促进机构举行专题座谈会。越通社发

越美地方间合作迈上新台阶 经贸科技教育多领域并进

6月28日至30日，越南驻美国大使阮国勇对美国明尼苏达州进行工作访问，其间与当地政商学界及越南侨胞代表举行系列会晤，旨在推动越南各地与明尼苏达州在经贸投资、科技创新、教育培训及民间交往等领域的务实合作。

越南社会科学翰林院副院长邓春青博士发表讲话。图自越通社

加强越韩科研合作

越南社会科学翰林院与韩国国际交流财团30日在河内联合举行题为“新纪元越韩全面战略伙伴关系”的第七届越韩未来论坛。