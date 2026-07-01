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胡志明市人民委员会主席阮文得：勇于先行先试 为国家注入增长动力

2026年是胡志明市的重大历史里程碑，纪念西贡—嘉定市正式以胡志明主席名字命名50周年（1976.7.2-2026.7.2）。值此之际，越通社记者就50年来该市所取得的成就对越共中央委员、市委副书记、人民委员会主席阮文得进行了专访。

龙屋港-庆会文化公园和白藤公共绿地项目将有助于打造沿西贡河的文化轴。图自越通社
龙屋港-庆会文化公园和白藤公共绿地项目将有助于打造沿西贡河的文化轴。图自越通社

越通社胡志明市——2026年是胡志明市的重大历史里程碑，纪念西贡—嘉定市正式以胡志明主席名字命名50周年（1976.7.2-2026.7.2）。值此之际，越通社记者就50年来该市所取得的成就对越共中央委员、市委副书记、人民委员会主席阮文得进行了专访。

胡志明市人民委员会主席阮文得表示，过去50年是一段充满自豪的历史征程。胡志明市弘扬革命传统，发扬坚韧不拔、活跃创新和情谊深厚的精神，坚持不懈地克服困难，实现了强劲突破。在经济、社会、国防、安全等各领域取得的全面成就，不仅深刻改变了城市面貌，更稳巩固了其作为全国经济龙头、增长极、金融贸易和科技创新的重要中心地位。

在经济方面，胡志明市在规模和质量上均实现了跨越式发展。从1976至1980年平均增速仅为0.91%的低起点起步，革新开放后该市实现了令人瞩目的腾飞，1991至1995年间增速达12.62%/年。到2025年，GRDP增长8.03%，贡献了全国约四分之一的GDP。仅2026年第一季度，增速就达到8.27%。经济结构向现代化方向转型，服务业占比超过52%。

特别是，胡志明市始终领跑全国吸引外资，累计吸引来自152个国家和地区的20259个项目，注册资金近1420亿美元。2026年上半年，该市吸引外资超过68亿美元，完成年度计划的62%。外资部门目前约占全社会固定资产投资总额的20%，占出口总额的50%以上。该市也是全国最大的国际经贸枢纽，同时是优质人力资源的培训和集聚中心。

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胡志明市人民委员会主席阮文得发言。图自越通社

在城市建设与发展方面，胡志明市经历了深刻变革，涌现出一批具有历史意义的重大工程，如阮文灵大道、东西大道、西贡河隧道、富美桥等。值得一提的是，2024年底投入运营的滨城-仙泉地铁1号线，开启了现代公共交通的新纪元。

在文化与社会领域，胡志明市始终贯彻经济发展与社会进步、公平正义同步推进，不让任何人掉队的理念。2024年联合国教科文组织将胡志明市认定为“全球学习型城市”，该市逐步打造成为东盟地区高端医疗服务中心，正是这一发展方向的生动体现。

在国防安全方面，该市始终保持政治稳定，确保社会秩序安全，为可持续发展营造安全有利的环境。

阮文得强调， 过去50年历史充分证明，胡志明市不仅肩负着经济龙头的使命，更承担着全国“政策实验室”的重任。这里是改革创新精神的摇篮，是1986年之前率先“破冰”为生产松绑的先行者，是1991年开创首个新顺出口加工区模式的开拓者，也是率先打造具有国际影响力的高科技园区和现代都市标杆的引领者。

当前，胡志明市正集中力量落实国会赋予的优越制度工具，包括关于试点特殊机制政策的第98/2023/QH15号决议和第260/2025/QH15号决议、关于在河内和胡志明市试行一系列具体和特殊机制和政策以发展城市铁路网络系统的第188号决议以及关于建设国际金融中心的第222/2025/QH15号决议。这些都是推动新一轮突破的重要抓手。

在下一阶段，深入贯彻中央政治局第09-NQ/TW号决议，胡志明市决心高举先行先试的旗帜，聚焦五项重点任务。

一是，构建以科技创新、数字化转型为基础的新增长模式；着力吸引全球领先企业投入高科技、半导体、人工智能、大数据、数字经济和绿色经济领域；打造具备区域和国际竞争力的创新创业生态系统。

二是，在体制机制突破方面走在前列，主动研究并提议制定《特殊都市法》；大力推进分级放权，提升市政府自主权和主体责任意识。

三是，按照可持续发展、适应气候变化的方向推进城市空间现代化；加速推进城市铁路系统建设，完善环线和跨区域高速路网闭环；大力推行TOD模式，从根源上破解交通难题。

四是，全面提升人民群众生活质量，将胡志明市建设成为“文明之城，情义之城”；集中解决好社会保障性住房、专科医疗、优质教育和改善生活环境等民生问题。

五是，充分激发人力资源潜能；培养和吸引高素质人才，弘扬敢想、敢干、敢担当的精神。（完）

胡志明市领导献花缅怀胡志明主席。图自越通社

胡志明市领导献花缅怀胡志明主席

值此纪念西贡—嘉定市正式以胡志明主席名字命名50周年（1976.7.2-2026.7.2）之际，7月1日上午，越共中央政治局委员、胡志明市市委书记陈流光率团前往阮惠步行街胡志明主席纪念碑公园献花缅怀胡志明主席。

越通社
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