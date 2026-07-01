☀️越通社早安咖啡（2026.7.1）

越共中央总书记、国家主席苏林与中共中央总书记、国家主席习近平。图自越通社

越通社河内——·值此中国共产党成立105周年（1921年7月1日 - 2026年7月1日）之际，越南共产党中央委员会向中国共产党中央委员会致贺电。全文



·6月30日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在中央总部召开中央对外工作与融入国际事务指导委员会第一次会议。全文



·7月1日上午，越共中央政治局在河内召开会议，对政治体系总体组织模式及三级政府模式运行一周年情况进行总结。



·6月28日至30日，越南驻美国大使阮国勇对美国明尼苏达州进行工作访问，其间与当地政商学界及越南侨胞代表举行系列会晤，旨在推动越南各地与明尼苏达州在经贸投资、科技创新、教育培训及民间交往等领域的务实合作。



越航搭载援助物资向委内瑞拉驰援。图自越通社

·6月30日，在越委友好、团结与合作关系的基础上，越南代表团向委内瑞拉移交人道主义援助物资，以支持该国6月24日晚连续发生两场超强地震的灾后恢复工作。



·在中国和美国等重点市场需求复苏背景下，今年6月份，越南水产品出口实现强劲增长，为今年上半年出口实现两位数增长作出重要贡献。与此同时，水产品结构和市场结构也呈现出更加多样化的发展趋势，但渔业仍面临物流成本高、技术壁垒及竞争压力等挑战。



·2026年越南金融论坛（VFF 2026）将从7月9日至10日在岘港举行，预计将汇聚350多位政策制定者、国际金融机构代表、全球顶尖战略咨询集团代表以及金融科技企业、资本市场和全球金融基础设施领域代表。



·自7月1日起，《电子商务法》正式生效，标志着越南在数字经济制度完善进程中迈出重要一步。在经历十余年快速发展后，电子商务正进入以透明、安全与责任为导向的新阶段。多方认为，该法生效后有望推动市场规范运作，并重塑数字商业空间秩序。



·在越南成功开展榴莲产品原产地溯源试点工作后，6月30日，农业与环境部在河内举行了农产品溯源系统正式投入运行发布仪式。全文



·自2026年7月1日起，河内市正式启动一环路低排放区（LEZ）试点实施阶段。值得关注的措施是，一区每周五、周六和周日19时至24时禁止所有机动车通行，包括汽车、摩托车和轻便摩托车。该方案将按照既定路线图分阶段实施，并非如社交媒体部分传言所称，在整个一环路范围内一次性全面禁止燃油车辆通行。



·人工智能（AI）和数字技术在为电影产业开辟新机遇的同时，也带来诸多挑战。与会代表在第四届亚洲—岘港电影节（DANAFF IV）期间举行"人工智能、数字技术与电影知识产权保护"研讨会上认为，越南电影需要加快推进数字化转型，完善知识产权保护机制，构建数字生态系统，以提升在AI时代的竞争力。



·世界旅游业正经历结构性变革。跟团游正逐渐被追求个性化体验和深厚文化底蕴的新一代游客所取代。自由行散客（FIT）正成为全球旅游业增长最快、价值最高的细分市场之一。



·经过6个月将1837台AI摄像头投入运行，河内在交通组织方面发生了显著变化。从设置“绿波带”、根据实时流量调控信号，到辅助处理违法行为，AI正在大力改变首都交通的管理方式。



参加活动的代表品尝榴莲。图自越通社

·6月30日，得乐省文化体育旅游厅举行题为“介绍榴莲美食艺术”的讲座。这是2026年得乐省榴莲节的富有意义宣传活动。



·发展边境地区经济不仅是稳定民生问题，更是拓展发展空间的战略。同奈省拥有约259公里与柬埔寨接壤的边境线以及活跃的口岸和边境通道系统。该省正集中资源投资建设交通基础设施，并推进口岸经济区转型升级。



·6月30日下午，嘉莱省文化体育与旅游厅举行昆何农（Kon Hà Nừng）高原生物圈保护区标志与口号设计大赛颁奖仪式。（完）