时政

越南救援队不惧风雨在委内瑞拉积极开展地震受灾人员搜救工作

当地时间6月30日，越南救援队在委内瑞拉双强震灾情最严重的拉瓜伊拉州展开了搜救与应急救援工作。

越南救援队在委内瑞拉积极开展地震受灾人员搜救工作。图自越通社
越南救援队在委内瑞拉积极开展地震受灾人员搜救工作。图自越通社

越通社河内——当地时间6月30日，越南救援队在委内瑞拉双强震灾情最严重的拉瓜伊拉州展开了搜救与应急救援工作。

越南人民军和人民公安力量携相关装备器材分为多个工作组，按照此前与委方达成的协同方案分头执行任务。在闷热酷暑的天气下，救援队在接到受害者家属的具体求助请求后，还积极在任务周边区域展开搜寻工作。

值得注意的是，当天凌晨，土耳其救援队向委方通知称，在地震现场可能发现生命迹象。由于燃料耗尽，土耳其队请求委方向其他国际救援队通报以寻求协助。接到信息后，越南救援队在代表团团长、越南人民军总参谋部搜救局副局长范文巳少将的率领下，立即部署人员和装备赶赴现场，在天降大雨的恶劣条件下，同墨西哥救援队配合展开搜救工作。

与此同时，参与国际救援行动的公安部官兵也正在拉瓜伊拉州一处9层高的住宅楼积极展开搜救工作。该建筑在6月24日发生的双强震中几乎完全倒塌。据信息显示，目前仍有15名居民被困在废墟之中。

此前，当天，在越委友好、团结与合作关系的框架下，越南代表团已向委内瑞拉移交了人道主义援助物资，以协助其开展6月24日晚两场强震的灾后恢复工作。截至目前，越南是向委内瑞拉派遣救援队执行搜救任务的30个国家之一。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #国际救援 #应急搜救 #委内瑞拉强震 #人道主义援助 #跨国协同 #灾后恢复
关注 VietnamPlus

委内瑞拉救援行动

气候变化

融入国际

相关新闻

更多

会议全景 图自越通社

多地分享治理经验 持续提升地方政府运行效能

越南实施政治体系总体组织模式及新地方政府模式已满一年。多地表示，新模式有效提升了国家治理效能、行政改革水平、营商环境和公共服务质量。同时，各地也建议进一步完善体制机制，加快数字化转型，以更好适应新发展阶段的要求。

胡志明市领导献花缅怀胡志明主席。图自越通社

胡志明市领导献花缅怀胡志明主席

值此纪念西贡—嘉定市正式以胡志明主席名字命名50周年（1976.7.2-2026.7.2）之际，7月1日上午，越共中央政治局委员、胡志明市市委书记陈流光率团前往阮惠步行街胡志明主席纪念碑公园献花缅怀胡志明主席。

越南驻美国大使阮国勇主持与明尼苏达州三大经济促进机构举行专题座谈会。越通社发

越美地方间合作迈上新台阶 经贸科技教育多领域并进

6月28日至30日，越南驻美国大使阮国勇对美国明尼苏达州进行工作访问，其间与当地政商学界及越南侨胞代表举行系列会晤，旨在推动越南各地与明尼苏达州在经贸投资、科技创新、教育培训及民间交往等领域的务实合作。

越南社会科学翰林院副院长邓春青博士发表讲话。图自越通社

加强越韩科研合作

越南社会科学翰林院与韩国国际交流财团30日在河内联合举行题为“新纪元越韩全面战略伙伴关系”的第七届越韩未来论坛。

双方代表合影。图自越通社

越南与阿联酋签署国防工业合作谅解备忘录

6月30日上午，越共中央委员、中央军委常务委员、越南国防部副部长阮长胜上将与阿联酋（UAE）国防部副部长易卜拉欣·纳赛尔·穆罕默德·阿尔·阿拉维（Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi）中将在河内共同主持了两国国防部高级军事代表团之间会谈。

《首都河内百年愿景总体规划》吸引众多市民关注。图自越通社

2026年《首都法》付诸实施：打造全新发展空间的动力

2026年7月1日成为河内发展进程中的一个重要里程碑，2026年《首都法》将正式生效。凭借一系列史无前例的诸多特有机制和政策，2026年《首都法》有望将创造新的发展空间，助力首都充分发挥全国政治与行政中心及“火车头”的作用，并成为红河三角洲地区乃至全国的增长引擎。