越南救援队不惧风雨在委内瑞拉积极开展地震受灾人员搜救工作

越通社河内——当地时间6月30日，越南救援队在委内瑞拉双强震灾情最严重的拉瓜伊拉州展开了搜救与应急救援工作。



越南人民军和人民公安力量携相关装备器材分为多个工作组，按照此前与委方达成的协同方案分头执行任务。在闷热酷暑的天气下，救援队在接到受害者家属的具体求助请求后，还积极在任务周边区域展开搜寻工作。



值得注意的是，当天凌晨，土耳其救援队向委方通知称，在地震现场可能发现生命迹象。由于燃料耗尽，土耳其队请求委方向其他国际救援队通报以寻求协助。接到信息后，越南救援队在代表团团长、越南人民军总参谋部搜救局副局长范文巳少将的率领下，立即部署人员和装备赶赴现场，在天降大雨的恶劣条件下，同墨西哥救援队配合展开搜救工作。



与此同时，参与国际救援行动的公安部官兵也正在拉瓜伊拉州一处9层高的住宅楼积极展开搜救工作。该建筑在6月24日发生的双强震中几乎完全倒塌。据信息显示，目前仍有15名居民被困在废墟之中。



此前，当天，在越委友好、团结与合作关系的框架下，越南代表团已向委内瑞拉移交了人道主义援助物资，以协助其开展6月24日晚两场强震的灾后恢复工作。截至目前，越南是向委内瑞拉派遣救援队执行搜救任务的30个国家之一。（完）

越通社