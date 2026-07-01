完善昆何农高原世界生物圈保护区品牌视觉识别系统

越通社嘉莱省——6月30日下午，嘉莱省文化体育与旅游厅举行昆何农（Kon Hà Nừng）高原生物圈保护区标志与口号设计大赛颁奖仪式。该标志和口号的正式启用，标志着这一获联合国教科文组织（UNESCO）评定的生物圈保护区品牌视觉识别系统进一步完善服务于当地的宣传推广、投资促进以及绿色旅游业开发工作。



嘉莱省文化体育与旅游厅厅长、昆何农高原世界生物圈保护区管理委员会副主任、大赛组委会主任杜氏妙幸女士在仪式上发言时表示，标志与口号的构建并非单纯为了完善昆何农高原的识别系统，更是在融入国际与数字化转型背景下，为昆何农高原打造一个“形象大使”。该识别系统有助于向民众、游客、投资者及国际友人传递该生物圈保护区的独特价值。从而逐步将昆何农品牌建设成为越南绿色旅游的标志性目的地。



自大赛启动以来，组委会共收到来自省内外37位参赛者的184件作品。评委会围绕象征性、美学价值、应用可行性以及传播价值等标准对作品进行了多轮评选。在最终选出最具代表性的作品前，入围决赛的作品还在群众中广泛征求了意见。

最终，标志组一等奖由作者阮国仲获得；口号组一等奖由作者邓玉德的作品《绿意大森林之精华》摘得。组委会还向入围初评和终评的作者颁发了证书。



嘉莱省昆何农（Kon Hà Nừng）高原生物圈保护区于2021年获联合国教科文组织认定。这里拥有丰富的原始森林生态系统、诸多珍稀动植物物种以及当地土著民族独特的文化空间。这是越南具有突出价值的生物圈保护区之一，在开展科学研究、环境教育、生态旅游和社区旅游相结合的自然保护领域蕴含着巨大发展潜力。



在行政区划调整后的全新发展空间下，昆何农高原有望成为嘉莱旅游的一大亮点。通过将生态旅游、森林体验、社区旅游与本土文化等旅游产品串联成具有标志性特征的产品链，将筑牢独特吸引力，提升目的地的竞争力，逐步确立嘉莱省在越南旅游版图上的地位。（完）