榴莲与新颖美食“走向世界”的愿景

越通社得乐省——6月30日，得乐省文化体育旅游厅举行题为“介绍榴莲美食艺术”的讲座。这是2026年得乐省榴莲节的富有意义宣传活动。



该活动吸引了来自越南、泰国和马来西亚等三大榴莲种植与出口国的国际级美食专家及知名主厨参与。在讲座上，各位大厨展示了7道创意菜肴，将得乐榴莲与三国饮食风格相融合。



该活动不仅介绍榴莲烹饪的新思路，还利用本地农产品来打造特色旅游产品，同时在2026年8月15日至9月2日举行的得乐榴莲节期间为游客提供用榴莲制作的创意菜肴。



得乐省文化体育与旅游厅副厅长阮国协表示，2026年得乐榴莲节不仅弘扬这一特色农产品，还致力于推广得乐省风土人情形象，促进农民、企业、科学家、管理者与游客之间的对接，推动与文化、旅游及国际一体化相结合的农业经济发展。



他强调，通过本次活动，期待从更多角度挖掘榴莲的价值，从鲜果到深加工产品，从烹饪原料到结合果园与地方文化的特色旅游体验，助力得乐榴莲成为具有品牌、文化和旅游价值的产品。



以“得乐榴莲·味联世界”为主题的2026年得乐榴莲节预计将举行17项特色活动，包括：承载榴莲的500辆皮卡车巡游活动并申报吉尼斯纪录；打造越南最大的榴莲塔，并在美食节上创下101道榴莲创意菜肴的纪录； “每乡一名KOL、KOC线上销售榴莲”的数字商业活动；榴莲产业及“一乡一品”（OCOP）产品专题展区等。（完）

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