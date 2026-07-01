纪录片《胡志明市——以胡志明命名半个世纪》正式发布

越通社胡志明市——值此纪念西贡—嘉定市正式以胡志明主席名字命名50周年之际，胡志明市电视台下属胡志明市电视制片厂（TFS）刚发布了纪录片 《胡志明市——以胡志明命名半个世纪》 。



该片再现了从1911年龙屋港——胡志明主席出国寻找救国之路的起点，到抗战岁月中他的名字成为民族精神象征，再到1976年7月2日城市正式命名为胡志明主席名字的历史性时刻的完整历程。由此，作品肯定了这一神圣名称不仅源于一项行政决定，更是数十年来由人民的感情和信念所铸就的。



全片共5集，每集20分钟，再现了"胡志明市"这一名称的形成过程，从1946年的建议书到1976年正式命名的历史事件；同时刻画了该市以先锋革新精神、经济社会发展与国际融入渴望的发展历程。



该片运用了大量珍贵资料，包括老明信片、政治犯日记，以及历史见证人和专家的口述，生动展现了“胡志明市”这一名称在正式命名之前，已在人民心中流传30年（1946-1976年）的历史历程。



除了历史价值之外，该片还通过现代电影语言和富有情感的音乐，致力于连接各代人，特别是年轻一代，有助于激发人们对这座以胡伯伯名字命名的城市所怀有的自豪感和责任感。



该片于6月28日至7月2日每天17时20分在HTV9频道播出，6月29日至7月2日每天22时重播，同时在YouTube、抖音和粉丝专页等数字平台上发布。（完）

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