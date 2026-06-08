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越南政府总理黎明兴夫人与老柬泰三国总理夫人共同出席各项文化交流活动

6月8日，越南政府总理夫人陶氏碧水与老挝总理夫人万达拉·西潘敦、柬埔寨首相夫人碧占莫妮以及泰国总理夫人塔娜农·尼拉米一同参观文庙—国子监并参加一些文化交流活动。

越南政府总理黎明兴夫人与老柬泰三国总理夫人听取越南书法艺术的介绍。图自越通社
越南政府总理黎明兴夫人与老柬泰三国总理夫人听取越南书法艺术的介绍。图自越通社

越通社河内—— 6月8日，在老挝人民民主共和国、柬埔寨王国、泰国王国高层代表团对越南进行正式访问并出席2026年东盟未来论坛（AFF）期间，越南政府总理夫人陶氏碧水与老挝总理夫人万达拉·西潘敦（Vandara Siphandone）、柬埔寨首相夫人碧占莫妮（Pich Chamony）以及泰国总理夫人塔娜农·尼拉米（Thananon Niramit）一同参观文庙—国子监并参加一些文化交流活动。

在文庙—国子监，陶氏碧水夫人欢迎各位夫人参加活动，并表示相信此次活动不仅是共同了解彼此风土人情和文化的契机，而且有助于培育各国人民之间的友谊和互信。

陶氏碧水夫人分享道，越南、老挝、柬埔寨和泰国是山水相连的邻邦。各国都高度重视家庭价值、好客之道、社区团结精神并尊重人文价值。正是这些共同点孕育了各国之间的共鸣，助力各国人民走得更近。

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越南政府总理黎明兴夫人与老柬泰三国总理夫人参观文庙国子监。图自越通社

近年来，越南与老挝、柬埔寨、泰国在诸多领域的友好合作关系不断得到巩固与强劲发展。除了各国领导人和职能部门的努力外，民间交流和文化互动在增进各民族间的相互理解、互信与感情方面同样起着重要作用。

参观文庙—国子监时，各位夫人及代表团一行共同听取了这一国家级特殊历史遗迹区的历史沿革、空间布局、建筑风格及核心价值的整体介绍。

另外，各位夫人还与手工艺工匠进行了交流，并亲身体验了部分传统手工艺制作流程，如在斗笠上绘制图案、手工刺绣和丝绸编织等。这些近距离的沉浸式体验，让外国贵宾更真切地感受到了越南传统手工艺之美、越南人民的精湛手艺以及代代相传的文化价值的生命力。

在活动结束前，老挝、柬埔寨和泰国三国的总理夫人共同强调，通过此次活动，她们感受到了越南人民的热情好客与友善，从而进一步了解越南文化、好学精神和传统文化特色，从而进一步深化越南与老挝、柬埔寨、泰国之间团结与紧密关系。

陶氏碧水希望这些活动将进一步增进相互理解、增强文化交流，为越南与各邻邦之间的友好关系奠定了基础。（完）

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越通社
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