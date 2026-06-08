越南与柬埔寨、泰国加强立法机构间的合作

陈青敏高度评价越南政府总理与洪玛奈首相的会谈成果，并强调，越南国会一向支持进一步扩大并深化越柬睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定的关系。

双方对两党两国关系在各领域取得诸多具体成果表示高兴，一致同意推动两国国会支持通过加强基础设施、公路、水路及航空交通网络以及各对边境口岸的互联互通，促进两个经济体的对接，为两国的贸易、投资合作、可持续发展以及民间交流注入新动能。同时，在打击跨国犯罪、特别是防范网络诈骗活动中加强紧密、高效的协同配合，共同维护和平、稳定、合作与发展的边界线。

双方同意通过高层代表团、各专业委员会、议员友好小组、青年议员及女性议员之间的交流，进一步深化议会合作，并在各多边场合上保持紧密且有效的协作。

双方强调，将配合向各阶层人民、特别是两国年轻一代深广宣传两党、两国传统友谊的历史价值，让他们充分认识到自己在维护这一关系的责任，迈向越柬建交60周年系列富有意义的纪念活动。

*当天下午，越南国会主席陈青敏在国会大厦会见了正对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛的泰国总理阿努廷·参威拉军。

陈青敏对阿努廷·参威拉军及泰国政府高级代表团正式访问越南表示欢迎，并高度评价此访的重要意义。

关于未来合作方向，双方一致同意继续巩固政治互信，保持高层互访及各层级接触，有效落实《2026-2031年越泰全面战略伙伴关系行动计划》，加强议会合作，发挥友好议员小组的作用，推动两国女议员、青年议员和国会专责机构之间的交流，以及未来加强立法与监督经验分享。

双方一致同意推动两国经济对接，有效落实“三个连接”战略；推动双边贸易合作，力争实现双边贸易250亿美元目标；扩大在科技、创新和数字化转型等领域的合作；推动各阶层人民之间的友好交流。

双方在就共同关心的地区和国际问题交换了意见，一致同意继续在东盟、联合国、亚太经合组织、湄公河次区域合作机制等框架内密切协调，推动次区域经济合作、可持续管理和利用湄公河水资源，尽量减少开发利用水资源活动的负面影响等。 （完）