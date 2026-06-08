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越柬两国不断推动双方关系务实有效合作

应越南政府总理黎明兴邀请，柬埔寨首相洪玛奈6月8日至9日对越南进行正式访问并出席在河内举行的第三届东盟未来论坛（AFF-3）。8日上午，正式欢迎仪式后，黎明兴与洪玛奈举行了会谈。

兴热烈欢迎洪玛奈正式访越并出席第三届东盟未来论坛，这有助于巩固两国政治互信，深化越柬传统友谊，同时促进东盟内部的团结、合作与互联互通，有利于地区和世界的和平与合作。

黎明兴强调，越南的一贯政策是始终重视并优先发展越柬“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”关系，相信在柬埔寨人民党的正确路线、政府的坚决调控和人民的同心协力下，柬埔寨将继续在各领域强劲发展。

洪玛奈重申，柬埔寨政府承诺与越南政府协调，有效落实越共中央政治局与柬埔寨人民党常委会高层会晤的成果，以及越共中央总书记、国家主席苏林2026年2月对柬埔寨进行国事访问期间举行的越柬老三国领导人会晤的成果，以及两国间的各项高层承诺和协议。

本着将“传统情谊”切实转化为“发展动力”，将“历史亲近”变为“战略亲近”的精神，双方就推动未来越柬对接的重大方向交换了意见；一致同意不断巩固政治互信基础，开展紧密的国防安全合作，重申坚持不让敌对势力利用本国领土破坏、威胁对方安全与利益的原则；加强两国经济对接；推进文化、教育和旅游对接。

双方就基础设施对接、边境口岸对接等多项内容达成一致，同意推动胡志明市/木牌-巴域/金边高速公路对接，研究拓展连接越柬、越老柬的航线，研究建立经济特区和跨境经济区；同意为两国货物通关创造便利。

在世界和地区局势复杂难测的背景下，双方承诺加强在地区和国际事务中的协调，特别是在湄公河次区域合作机制、东盟和联合国框架内的协调；就共同关心的战略问题保持交流和磋商。

会谈结束后，黎明兴与洪玛奈共同见证了越南文化体育旅游部与柬埔寨新闻部之间《2026-2030年新闻领域合作计划》文件的交换仪式。（完）

#柬埔寨 #东盟 #东盟未来论坛
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