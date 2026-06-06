年轻一代以科技与创新赋予东湖画新生

这场文化传承之旅的亮点活动——“木纸上的灵魂”在越南青年学院举行。在这里，传统与现代通过贴近年轻人的互动体验巧妙融合。从以文化遗产为灵感创作的文艺表演，到与优秀艺人阮登心的交流分享，再到版画印制、上色以及亲手完成属于自己的东湖画作品，参与者已近距离感受这一传统艺术的魅力。

“东湖画记”项目组组长 潘阮心英：“近年来，我们已很少在越南人的日常生活中看到这些画作。因此，‘木纸上的灵魂’项目应运而生，希望让东湖画更加贴近年轻一代，让大家以自己的方式体验东湖画，并将这一传统艺术的价值传播给更多年轻人。”

越南青年工作学院青年工作系讲师阮贵安硕士：“学生们开展这些活动，不仅能够将课堂知识付诸实践，也能够成为传播民族文化价值和文化认同的使者。”

特别值得一提的是，数字技术也被引入活动体验空间。观众只需使用手机，便可了解作品背后的文化内涵，或与仿佛从民间画中“走出来”的人物进行互动。传统手工艺与现代科技相结合使民间文化以更加亲近、鲜活的方式走近年轻一代生活。与此同时，融入东湖画图案元素的笔记本、帆布袋和纸扇等文创产品，也展现出传统文化遗产完全可以自然地融入当代生活。

优秀艺人阮登心：“年轻人正通过富有创意的理念实现广泛应用与推广。这种融合现代科技、强调创造性与个性化体验的新形式是前所未有的。”

河内文化大学学生武玉辉：“通过这些活动，尤其是聆听艺人分享，我更加深入地了解越南文化，特别是东湖画的制作过程以及每幅作品所蕴含的意义。”

每一幅东湖画不仅是一件手工艺品，更承载着代代相传的文化记忆。如今，凭借创新精神和对民族文化的热爱，年轻一代正以属于这个时代的语言，续写着东湖画的发展新篇章。（完）