新时代青年助力盲人曲走向世界

越通社河内——盲人曲是一种拥有700多年历史的民间艺术形式，曾与失明艺人的生活紧密相连，他们在乡村集市、祠堂庭院、码头河畔，甚至旧时电车上进行表演。盲人曲不仅是一种别具特色的民间演唱形式，更是承载社会记忆的文化保藏，通过世代传承，记录并反映了人民的情感、生活状态与精神愿望。



在校园中寻找“共振频率”



在非物质文化遗产保护与传承工作日益受到重视的背景下，让传统艺术更贴近年轻一代被视为保障遗产长久生命力的重要途径之一。日前在河内黄梅星辰教育体系举行的盲人曲艺术体验活动是生动例证。



活动上，在音乐家阮光龙及河城盲人曲艺术团成员的陪同下，从小学到高中的学生以直观、生动的方式接触这门传统艺术类型。学生们现场聆听并感受多首经典盲人曲，如《谁能胜过我》、《父母养育之恩》、《一生跟党走》等。



许多学生专注地观看每一个节目，不自觉地随着节拍轻轻打拍子，并主动提问，与艺术家互动交流。这种互动充分表明，传统音乐在当代年轻人中依然具有吸引力。



当盲人曲的旋律与全球节奏交汇



如果在校园中，盲人曲正逐渐找到与学生的 “共振频率”，那么在更广阔的空间里，这种艺术形式也展现出与国际公众建立连接的潜力。



近年来，在各类创意文化空间、步行街及社区表演活动中，盲人曲越来越受到外国游客的关注。许多人即使不懂越南语，也会被其富有情感张力、叙事性以及浓厚生活气息的演唱方式所吸引。



盲人曲传授班。图自越通社

在河内老城区偶然欣赏到一场盲人曲演出后，来自英国的游客丹（Dan）和艾尔（Elle）表示，他们被这种音乐形式深深吸引住。



他们表示，尽管听不懂歌词内容，但二胡的旋律以及艺人独特的咬字营造出一种非常特别的情感体验。这种艺术形式让他们联想到西方的蓝调音乐（blues），因为两者都具有叙事性，并能够通过音乐讲述故事。



在全球文化消费趋势正加速转向具有本土性、独特性与历史深度的文化产品背景下，盲人曲具备诸多优势，有望成为越南独具特色的文化外交名片。当今国际观众所寻求的已不仅仅是单纯的娱乐体验，更是那些真实、独特且富有文化内涵的故事表达。



大胆推动盲人曲走向世界



当今，年轻一代正成为在数字时代拓展文化遗产存在空间的先锋力量。



阮庆玲是一位 “Z世代”的年轻人，活跃于内容创作领域，并参与多个文化数字化项目，是一个典型代表。尤为特别的是，阮庆玲自幼接受过系统的盲人曲培训，因此对这种艺术形式有着较为深入的理解与认知。



阮庆玲认为，要让盲人曲真正走向世界，关键在于通过共创活动创新表达方式。旋律、润腔技法以及叙事性精神等原本核心价值都应得到传承与保护，但同时也完全可以与说唱（rap）、爵士（jazz）、电子舞曲（EDM）等当代艺术形式相融合，以拓展其传播与接受的空间。



与此同时，还应充分利用数字平台的优势。沉浸式体验视频、街头采访以及在抖音、Spotify或优兔等平台上的混编作品，都有可能成为让盲人曲触达全球受众的最直接路径。



事实上，这一发展方向正在为传统艺术打开许多新的机遇。在技术的支持下，文化遗产能够触达更广泛的受众群体。（完）

Vũ Thị Làn