胡志明主席离开祖国寻找救国之路115周年：胡志明主席在阿尔及利亚人民心中的崇高地位

越通社河内——值此胡志明主席离开祖国寻找救国之路115周年（1911年6月5日－2026年6月5日）之际，胡志明主席的形象至今仍深受阿尔及利亚人民的珍视与铭记。他被视为反对殖民主义、争取民族独立以及维护受压迫民族自决权的斗争象征。



据越通社驻阿尔及利亚记者报道，这种特殊情感源于越南民族解放斗争对阿尔及利亚独立运动的深远影响。在胡志明主席领导下取得的1954年奠边府大捷，成为阿尔及利亚爱国力量的强大精神动力，向世界证明：即使是一个弱小的民族，也能凭借坚强意志和对自由的渴望战胜殖民主义。



阿尔及利亚执政党——民族解放阵线的多位领导人曾表示，越南人民的斗争是阿尔及利亚民族解放运动的重要动力源泉。在他们看来，胡志明主席的形象已成为勇气、坚韧意志和民族精神的象征。



阿尔及利亚人民对胡志明主席的崇敬，体现在许多具体事迹中。在首都阿尔及尔，有一条沿地中海海岸延伸的“胡志明大道”；在奥兰市，也有一条以胡志明主席名字命名的道路。2025年，胡志明主席纪念碑在阿尔及尔的胡志明大道落成，成为两国友谊以及阿尔及利亚人民对这位越南民族解放英雄感恩之情的生动象征。



阿尔及利亚奥兰市的胡志明街。图自越通社

尤其是在阿尔及利亚南部的比斯克拉省——胡志明主席1946年前往法国途中曾停留的地方，至今仍保存着许多与他有关的珍贵记忆。胡志明主席曾下榻的跨大西洋酒店（现名AN酒店）在大厅显著位置陈列着他的画像。据当地资料记载，胡志明主席在比斯克拉期间曾与多位阿尔及利亚爱国人士和知识分子会面交流，分享关于民族自决权以及争取独立道路的见解。



阿尔及利亚研究人员认为，这些交流给当时仍处于法国殖民统治下的阿尔及利亚知识界和爱国人士留下了深刻印象。对许多当地民众而言，胡志明主席不仅是越南人民的领袖，更是所有受压迫民族追求自由与独立理想的象征。



时至今日，每当提及越南，许多阿尔及利亚人仍对胡志明主席怀有特殊的敬仰之情。这种情感早已超越外交范畴，成为两国人民共同历史记忆的一部分。



在胡志明主席踏上阿尔及利亚土地八十年后的今天，他的形象依然活跃于这个北非国家的文化与历史生活之中，充分彰显了民族解放思想持久而深远的影响力，也见证了建立在两国人民共同反殖民斗争历史共鸣基础上的越阿友好关系。(完)







