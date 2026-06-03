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东盟与美国深化伙伴关系 迎来建交50周年

2026年6月2日至3日，越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江在印尼雅加达东盟秘书处总部联合主持了2026年湄公河—美国伙伴关系（MUSP）高官会议，并出席第38届东盟—美国对话会（AUSD 38）。

第38届东盟—美国对话会场景。图自越通社
第38届东盟—美国对话会场景。图自越通社

越通社雅加达——2026年6月2日至3日，越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江在印尼雅加达东盟秘书处总部联合主持了2026年湄公河—美国伙伴关系（MUSP）高官会议，并出席第38届东盟—美国对话会（AUSD 38）。

在湄公河—美国伙伴关系高官会议上，各成员国重申，紧密携手将湄公河—美国伙伴关系打造更加务实、高效和充满活力的伙伴关系。本着此精神，会议集中讨论 2026年合作方向，并制定2027—2029年湄公河—美国伙伴关系行动计划。各国强调，应继续巩固水资源、环境和人力资源等重点合作领域，一致同意尽快将湄公河—美国伙伴关系拓展至新领域。

美国助理国务卿迈克尔·乔治·德桑布雷(Michael George DeSombre)强调，湄公河次区域是美国“印太战略”的重要组成部分，同时宣布为2026年合作项目提供1400万美元援助，希望支持构建 “更安全、更强大、更繁荣”的湄公河次区域。

为了推动湄公河—美国伙伴关系走深走实，邓黄江提出了四项合作重点。第一，深化美国与各湄公国家之间的双边关系，助力构建具有战略意义、超越分歧、增强互信的湄公河—美国伙伴关系。第二，推动生产联动，提升供应链韧性。第三，应对非传统安全挑战，尤其是网络犯罪和网络诈骗等问题。第四，继续将水资源管理作为合作重点，同时加大新技术的应用力度。

与会各方还共商恢复召开湄公河—美国伙伴关系部长级会议，以为湄公河—美国伙伴关系发展注入新的动力。

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越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江。图自越通社

*在第38届东盟—美国对话会上，东盟各国与美国强调了东盟—美国全面战略伙伴关系对维护地区和平、安全与繁荣的重要性，高度评价双方已完成2021—2025年阶段东盟—美国行动计划，计划中所有各项行动均已落地实施。美国目前是东盟第二大贸易伙伴，2025年双边贸易额达5528亿美元，同时也是东盟第一大外资来源地，2024年对东盟投资总额达423亿美元。

为纪念东盟—美国关系建立50周年（1977—2027年），双方一致同意尽早完成并有效实施新一阶段东盟—美国工作计划，推动双边关系迈向更高水平。美国重申其与东盟保持长期交往，支持东盟中心地位，多措并举促进两个地区超过10亿人口的和平、稳定、安全与繁荣等方面的承诺。东盟对美国在本地区的承诺表示欢迎，同时强调维护和平、稳定以及基于规则的国际秩序的重要性，鼓励美国继续积极参与由东盟引领的各项地区机制。

关于未来合作方向，双方一致同意提升数字经济、数字化转型、高科技、能源、半导体、关键矿产、教育、医疗、海上安全、网络安全以及跨国犯罪防控等领域的合作水平。美国强调，将优先推进打击网络诈骗、网络犯罪、人口贩运、毒品及洗钱等跨国犯罪合作，并重申支持东盟实施东盟数字经济框架协议（DEFA），推动东盟电网建设，实施东盟单一窗口（ASW），深化能源、液化天然气（LNG）、民用核能、人工智能、智慧农业和人力资源发展等领域合作。美国同时宣布，将把“东南亚青年领袖计划”（YSEALI）的年度参与人数从500人扩大至1000人。

邓黄江在会上发表讲话时，对美国重申长期致力于东盟事务表示欢迎，并强调应在政治互信、相互尊重和互利共赢的基础上推动东盟—美国全面战略伙伴关系向前发展并取得实效。他建议双方加强贸易、投资、人工智能、数字经济、能源、关键矿产、可持续供应链发展以及跨国犯罪防控等领域的合作，同时继续支持东盟一体化进程及湄公河次区域合作。

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越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江会见美国助理国务卿迈克尔·乔治·德桑布雷。图自越通社

在地区与国际问题方面，邓黄江高度评价美国与中国加强对话，对中东地区局势复杂演变及其对能源安全和全球供应链的影响深表担忧，同时呼吁确保霍尔木兹海峡航运与航空活动的安全与畅通。关于东海问题，邓黄江重申了越南和东盟的一贯立场，即维护地区和平、稳定、安全以及航行与飞越自由，在尊重包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）在内的国际法基础上通过和平方式解决各种争端；同时强调尽早达成务实高效且符合国际法的“东海行为准则”（COC）的重要性。

*在此期间，邓黄江会见了美国国务院主管东亚及太平洋事务的助理国务卿迈克尔·乔治·德桑布雷，共商促进高层互访、经贸谈判以及航空、关键矿产等潜在合作领域的发展。邓黄江强调，越南政府始终为美国企业赴越投资兴业创造有利条件。双方一致同意继续在地区及全球多边场合上保持密切协调与合作。（完）

越通社
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