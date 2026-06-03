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☕️越通社新闻下午茶（2026.6.3）

越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！

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越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话。图自越通社

越通社河内——·6月3日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在中央总部主持召开会议，与公安党委及相关机关就“建设秩序井然、纪律严明、安全健康、文明和谐、繁荣发展的社会”提案进行讨论。此举旨在为提交政治局审议、进而形成向中央委员会报告的决议奠定基础，推动颁布关于在新时代建设上述社会形态的决议。全文

·6月3日上午，在政府2026年5月例行会议总结讲话中，越南政府总理黎明兴要求各部委、行业和地方同步实施促进增长的各项措施，在保持宏观经济稳定、控制通胀的同时，大力完善体制机制，加快公共投资资金拨付，推动科技发展、创新和数字化转型，力争完成2026年经济实现两位数增长的目标。全文

·应越南共产党中央委员、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将的邀请，由菲律宾武装部队总参谋长罗密欧·布劳纳（Romeo Brawner Junior）大将率领的菲律宾武装部队高级代表团于2026年6月3日至6日对越南进行正式访问。全文

·根据各大金融机构和国际组织的评估，尽管全球地缘政治局势复杂多变，越南经济正日益确立其在全球供应链中的战略地位，并成为东盟地区最具韧性增长的亮点。全文

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今年前5个月越南吸引FDI总额增长近35%

·据越南财政部统计局6月3日上午发布的2026年5月份及前5个月经济社会形势报告显示，截至2026年5月31日，流入越南的外商直接投资（FDI）总额（包括新增、增资和融资资金）达248.1亿美元，同比增长34.9%。全文

·据越南国家竞争委员会消息，该委员会5月7日发布了第123号行政处罚决定，对小米越南有限责任公司（企业代码：0315464460）处以2.9亿越盾（折合人民币76315元）的罚款，原因是该公司实施了3项违反消费者权益保护规定的行为。全文

·由于高温天气导致居民用电、用水需求高涨且价格上涨，加之建筑材料、房屋租金及汽油价格攀升，2026年5月份居民消费价格指数（CPI）环比上涨0.29%，较2025年12月上涨3.61%，同比上涨5.6%。累计2026年前5个月，CPI同比上涨4.31%；核心通胀率同比上涨4.04%。全文

·第四次工业革命与人工智能（AI）的爆发式增长正对全球金融体系产生深远的影响。在此背景下，数字化转型与构建“数字信任”成为各国在促进数字经济增长和增强竞争力时必不可少的条件。

·越南财政部6月3日公布的数据显示，2026年前5个月，国家财政收入达216.3万亿越盾，完成预算的8.6%，相当于前4个月月均收入的76.9%。全文

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出口是越南经济增长的重要因素之一。图自越通社

·尽管全球经济和国际地缘政治动荡加剧，2025年越南经济增长率仍达8.02%，位居东南亚之首，对国际观察家留下深刻印象。 全文

·6月1日至3日，越南岘港市迎来由WinCommerce综合贸易服务股份公司约5000人组成的会奖旅游（MICE）团。这是2026年赴岘港规模较大的会奖旅游团之一，不仅展现了该市举办大型活动和发展专业会奖旅游的能力，也进一步巩固了岘港作为越南中部乃至全国领先会奖旅游目的地的地位。全文

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摩崖系统包括诗、记、题词、敕令、御笔等作品，以汉文、喃文、国语字呈现，是原始、独版、不可替代的文本。图自越通社

·6月3日，宁平省人民委员会在花芦市举行“山水山摩崖——走向UNESCO世界记忆文献遗产之旅”国际座谈会。世界记忆亚太地区委员会成员国驻越大使代表、委员会领导、联合国教科文组织（UNESCO）世界记忆国际咨询委员会委员以及相关领域的管理者、专家、研究人员出席座谈会。全文

·6月2日，东盟与东亚经济研究院（ERIA）下属的国家管理学院举行专题对话会。东帝汶总统若泽·曼努埃尔·拉莫斯·奥尔塔（José Manuel Ramos-Horta）出席会议，并就全球多变背景下的领导力、区域外交与和平建设等主题发表了演讲。全文（完）

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