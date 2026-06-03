越南——菲律宾意志力量的灵感源泉

越通社河内——值此越共中央总书记、国家主席苏林对菲律宾进行国事访问（5月31日至6月1日）之际，越南与菲律宾已将关系提升为增强型战略伙伴关系，为两国更加紧密、广泛深入的合作开辟了诸多机遇。越通社驻东南亚记者就两国过去半个世纪的牢固关系及未来双边合作前景对前菲律宾外交部经济事务副部长、前菲律宾驻越南大使劳拉·Q·德尔罗萨里奥（Laura Q. Del Rosario）进行了采访。



德尔罗萨里奥认为，随着当前菲律宾正与美国等其他国家合作建立重要矿产供应链，以及促进电力、生产能源、人工智能和电动汽车等领域的发展，越南与菲律宾的经济合作潜力巨大。菲律宾拥有丰富多样的金属资源，并愿与越南开展合作，通过现代技术共同巩固重要产品和两国劳动者必需产品的供应链。



德尔罗萨里奥女士同时表示，苏林此访意义重大，因为越南和菲律宾有着共同的经济和地缘政治。她认为，凭借相似的经验和经历，越南和菲律宾将找到共同点，共同合作面向未来。



德尔罗萨里奥就越菲关系对于当今东盟的团结和核心作用的重要性作出评价时认为，越菲合作成效显著，因为两国有许多共同点，包括经济联系。菲律宾从越南进口大量大米以确保粮食安全和人民生计。与此同时，也有很多菲律宾人在越南服务业工作。特别是在教育领域，有许多菲律宾教师在越南教授英语。



德尔罗萨里奥补充说，现在有更多菲律宾人更了解越南，有很多菲律宾人到访越南。从访越国际游客量和越南餐厅数量不断增加就能看出越南正日益成为一个理想的旅游目的地。越南是产业快速复苏的典范，越南已走出了战争阴影，克服了种种困难并取得了胜利。因此，越南是菲律宾意志力量的灵感源泉。（完）

越通社