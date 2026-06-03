岘港巩固越南领先会奖旅游目的地地位

越通社岘港市——6月1日至3日，越南岘港市迎来由WinCommerce综合贸易服务股份公司约5000人组成的会奖旅游（MICE）团。这是2026年赴岘港规模较大的会奖旅游团之一，不仅展现了该市举办大型活动和发展专业会奖旅游的能力，也进一步巩固了岘港作为越南中部乃至全国领先会奖旅游目的地的地位。



在岘港期间，该旅游团参加了会议、观光游览、旅游体验、休闲度假、美食体验及交流等活动。



越旅股份公司（Vietravel）旗下越南会奖旅游中心负责人表示，岘港凭借完善的基础设施、优质服务以及丰富多样的旅游产品，在发展会奖旅游方面具有明显优势。当地政府及相关部门的大力支持，也为大型旅游团的顺利接待提供了有力保障。



在积极吸引大型旅游团的同时，岘港持续完善会奖旅游发展政策，推动该领域朝着专业化、可持续方向发展。自2021年启动会奖旅游推广计划以来，该市不断优化相关支持政策。2026年，以“岘港——升级会奖旅游体验”为主题的新一轮推广计划进一步扩大了对国内外企业和旅游团的支持力度。



值得关注的是，岘港旅游业首次设立“MICE - The Rising Wave”奖项，表彰在2025年会奖旅游客源开发方面作出突出贡献的企业。



岘港市文化、体育与旅游局表示，会奖旅游是该市重点发展的旅游细分市场之一。依托现代化基础设施、高端住宿设施、便捷交通网络以及丰富的旅游资源，岘港具备承办大型会议、展览和国内外大型旅游团活动的良好条件。



岘港市将继续实施相关支持政策，加大宣传推广力度，并加强与旅行社及会展活动组织机构的合作，进一步拓展会奖旅游市场。持续接待大型会奖旅游团不仅有助于增加旅游收入，也进一步巩固了岘港作为越南乃至地区领先会奖旅游目的地的地位。（完）

据统计，2026年前5个月，岘港共接待国内外会奖旅游团约101个、游客约2.84万人次。其中，国际游客约1.89万人次，国内游客约9520人次。会奖旅游市场继续保持良好增长势头，尤其是国际客源市场表现亮眼，游客主要来自印度、马来西亚、中国、新加坡以及多个跨国企业团体。