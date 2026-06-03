清化省文旅融合发展的新路径

越通社清化省——在文化遗产保护与文旅融合发展的双重趋势下，清化省凭借其丰富的祠庙与圣母府资源，成为承载人类非物质文化遗产代表作——“越南三府圣母信仰实践”的核心目的地之一。坚持守住遗产根脉并深挖文旅资源，正为当地拓宽经济社会发展新空间。



清化省各处祠庙和圣母府所散发的传统信仰魅力，正吸引着海内外游客纷至沓来，在传统节日期间尤甚。与此同时，客流量的激增也倒逼该省遗产管理系统进行全面升级。



越南国会文化与社会委员会专职委员裴怀山副教授指出，联合国教科文组织（UNESCO）将“越南三府圣母信仰实践”列入人类非物质文化遗产代表作名录，有力彰显了越南传统文化的顽强生命力。他评价道：“清化省在圣母信仰中地位举足轻重，其仪式系统与祭祀空间均带有鲜明的‘清化文化烙印’。加大对圣母信仰相关学术成果的系统性梳理、收集与出版，不仅有利于保护遗产的原真性，更为高效盘活文化资源、助推心灵文化旅游发展奠定了坚实基础。”

立足理论与实践基础，多项同步解决预案应运而生。越南传统文化与建筑工程应用研究院领导代表强调，清化省亟需依据《文化遗产法》进一步健全遗迹管理机制，厘清各遗迹管理委员会的主体责任，坚决依法严厉打击一切歪曲民族文化价值的行为。



相关研究人员建议，应积极引导文明祭祀，限制过度焚烧冥币与随意抛撒钱财等行为，坚决遏制借迷信宣判之名敛财、牟取私利等行业乱象；同时，应紧跟国家政策导向，探索建立针对信仰实践群体的社区自治管理模式。在业务层面，须全面收集、编纂唱文曲目并结集出版，定期举办朝文唱文化节，以此保护并精炼传统文化精髓。



为推动文化与心灵旅游健康发展，培养一支在各类遗迹景点工作的导游与讲解员队伍已成为当务之急。这些人员不仅要具备专业知识，更需深入理解信仰文化，以避免出现错误或失真的解读，同时防止为迎合旅游需求而组织不当的仪式活动，从而损害原有的神圣性。



“官方统筹、科研赋能、社区共识’的深度融合，正在为清化省圣母信仰牢牢守住其文化内生动力奠定坚实基础，从而为当地旅游产业和经济的高效发展注入强劲动能。（完）



