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在数字时代中加强对用户的保护

人工智能正在创造巨大的机遇，有助于提高运营效率、自动化流程、个性化服务、信用评分、客户服务、发现异常交易、防止欺诈和打击洗钱等。越来越多经济部门和企业利用人工智能来构建智能防御系统，提高人工智能在金融领域的透明度，并像保护国家资产一样保护个人数据。

以“在人工智能（AI）时代构建金融数字信任”为主题的2026金融数字信任论坛现场。图自nhandan.vn
以“在人工智能（AI）时代构建金融数字信任”为主题的2026金融数字信任论坛现场。图自nhandan.vn

越通社河内——第四次工业革命与人工智能（AI）的爆发式增长正对全球金融体系产生深远的影响。在此背景下，数字化转型与构建“数字信任”成为各国在促进数字经济增长和增强竞争力时必不可少的条件。

从数字化转型到构建数字信任

在越南，金融银行领域正在大力推进数字化转型，有助于促进非现金支付，扩大金融服务覆盖范围，提高市场透明度，为突破性增长创造许多机会，并支持宏观经济管理。

然而，随着数字化进程的加快，数据安全隐患、高科技诈骗、数字金融操纵以及用户信任度下降等风险也日益凸显。据越南公安部的数据，2025年，越南网络诈骗造成的损失预计超过8万亿越盾。这一数字表明，数字金融环境中的风险已成为用户信任和金融生态系统安全的挑战。

公安部副部长范世松上将在以“在人工智能（AI）时代构建金融数字信任”为主题的2026金融数字信任论坛上发言时强调，如果说数据是数字经济的燃料，那么信任就是整个金融体系运行的决定性“软基础设施”。

数字金融安全

过去，“数字金融安全”主要侧重于保护服务器、支付系统、银行数据或传输线路等技术基础设施。但如今，用户正在成为数字金融安全的“最脆弱的环节”。

越南国家银行副行长范进勇认为，在人工智能时代，保护数字金融安全不仅局限于防火墙、数据加密、入侵预防系统等，而更重要的是保护用户的认知、数字行为以及社会的信任。

人工智能正在创造巨大的机遇，有助于提高运营效率、自动化流程、个性化服务、信用评分、客户服务、发现异常交易、防止欺诈和打击洗钱等。越来越多经济部门和企业利用人工智能来构建智能防御系统，提高人工智能在金融领域的透明度，并像保护国家资产一样保护个人数据。

认识到普及数字金融知识、培养掌握基于人工智能的欺诈行为的识别技能、提高安全意识以及培养民众核实信息的习惯的重要性不仅是企业的责任，更是整个社会的责任。政府发起了“平民扫盲”运动，许多科技企业提供基础软件，向地方干部和人民传播这些知识。

越南公安部网络安全局和打击高科技犯罪局（A05）副局长阮鸿君上校指出，要构建数字信任，必须保护用户和整个生态系统。因此，在金融领域中构建数字信任不仅是银行业或科技业的任务，而是整个数字经济的战略要求。（完）

学生利用光学显微镜进行血细胞观察与计数实习，为动物临床诊断提供服务。图片来源：越通社

人的全面发展中的数字能力

工业4.0革命、数字化转型以及人工智能（AI）正在从根本上改变生产方式、就业结构、学习、交流以及社会治理模式。这一现实要求在人类发展过程中更加重视与数字能力相关的因素。

越通社
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数字化转型

越南—新纪元

从决议到实践

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