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菲律宾武装部队总参谋长罗密欧·布劳纳对越南进行正式访问

应越南共产党中央委员、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将的邀请，由菲律宾武装部队总参谋长罗密欧·布劳纳（Romeo Brawner Junior）大将率领的菲律宾武装部队高级代表团于2026年6月3日至6日对越南进行正式访问。6月3日下午，阮新疆大将在国防部总部主持仪式，欢迎罗密欧·布劳纳大将及菲律宾代表团一行到访。

菲律宾武装部队总参谋长罗密欧·布劳纳对越南进行正式访问。图自越通社
菲律宾武装部队总参谋长罗密欧·布劳纳对越南进行正式访问。图自越通社

越通社河内——应越南共产党中央委员、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将的邀请，由菲律宾武装部队总参谋长罗密欧·布劳纳（Romeo Brawner Junior）大将率领的菲律宾武装部队高级代表团于2026年6月3日至6日对越南进行正式访问。6月3日下午，阮新疆大将在国防部总部主持仪式，欢迎罗密欧·布劳纳大将及菲律宾代表团一行到访。

欢迎仪式结束后，双方举行了会谈。双方一致同意继续加强互信、全面且务实的合作；并协调配合有效落实两国国防部近期签署关于防务合作的谅解备忘录。

双方将聚焦开展各级别特别是高层代表团互访与接触；有效保持双边合作机制，特别是国防政策对话以及各军兵种磋商；加强各军兵种之间的合作与交流、青年军官交流及专业经验交流；及时配合并有效处理海上突发事件；开展人力资源培训合作、国防工业、后勤、军医、搜救、网络安全合作以及联合国维和行动；推动各战略研究机构之间的合作；积极进行磋商并相互支持，以维持东盟在地区和国际安全问题上的共同立场。

双方还就世界、地区形势及共同关心的问题交换了意见。越南人民军总参谋长强调，越南将继续坚持奉行独立、自主、多边化、多样化的外交路线与政策；做国际社会的朋友、可靠伙伴和负责任的成员；并坚持奉行“四不”国防政策。

关于东海问题，阮新疆大将强调，越南的一贯立场是通过和平方式解决东海分歧，并在符合包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法基础上，全面且有效落实《东海各方行为宣言》（DOC），尽早结束谈判并签署一项具有法律效力、切实有效且符合国际法的“东海行为准则”（COC）。

值此机会，阮新疆大将郑重邀请罗密欧·布劳纳大将及菲律宾武装部队高级代表团出席预计于2026年12月在河内举行的第三届越南国际防务展；同时欢迎菲律宾国防工业企业参展并介绍其产品，为展会取得圆满成功贡献力量。

罗密欧·布劳纳大将强调了对防务合作的高度重视与评价；强调将与越方密切配合，以推动与越南的防务合作，为确保地区的安全与繁荣做出贡献。（完）

越通社
#阮新疆大将 #罗密欧·布劳纳 #越菲防务合作 #维持东盟立场 #越南国际防务展
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