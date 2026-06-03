外国专家：东盟韧性增长的亮点

越通社河内——根据各大金融机构和国际组织的评估，尽管全球地缘政治局势复杂多变，越南经济正日益确立其在全球供应链中的战略地位，并成为东盟地区最具韧性增长的亮点。



根据世界银行（WB）在2026年5月发布的《越南经济大局更新》报告中认定，在2025年记录了令人印象深刻的8% GDP增长率后，越南正以东南亚国家中最强劲的姿态迈入2026年。



亚洲开发银行（ADB）代表评估称，得益于扎实的宏观基础、充裕的财政空间以及较低的公共债务水平，越南在2026–2027阶段的经济前景与同地区各国相比显得相对坚韧和强劲。甚至，房地产科技集团 IQI Global 还将越南列入“Fabulous Five”（辉煌五国）——即在未来二十年内有潜力塑造东盟宏观经济和投资轨迹的五个杰出国家。



这一领先地位通过深化生产结构转型得到了有力证实。各大国际组织一致认为，越南正在实现战略性蜕变：从一个劳动密集型国家转向以技术和高附加值驱动的经济体。



经济的强劲韧性还因持续稳定的外国直接投资（FDI）资金流而得到进一步巩固。根据世界银行的报告，2026年第一季度，越南协议外资额同比增长36%，而实际到位资金则创下过去5年来的最高水平。汇丰银行（HSBC）专家指出，尽管全球关税政策在短期内可能引发谨慎心理，但从长远来看，越南吸引FDI的能力依然清晰地证明了投资者对该国经济增长前景的信心。



这一优势建立在现有的生产生态系统和广泛的自由贸易协定网络基础之上。汇丰银行专家指出，越南非常高效地利用各项自由贸易协定，特别是《欧盟-越南自由贸易协定》，以实现市场多元化并提升自身竞争力。

广宁省被众多专注于电子零部件生产及高新技术应用的外资企业选为投资目的地。图自越通社

然而，国际组织也对短期内增长势头的可持续性持谨慎态度。标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence）经济总监安德鲁·哈克（Andrew Harker）指出，尽管PMI指数升至52.8点，但5月份订单的增加在一定程度上源于客户为防范中东地区持续冲突带来的风险而进行的囤货行为，并未完全反映出市场需求的自然复苏。



此外，由于燃料价格和运费暴涨，企业正面临着过去15年来最快的投入成本上涨压力。值得注意的是，目前正出现一个矛盾的现象。即订单有所增加，但工厂却在三个月内连续第三次裁减员工。



在对内在问题进行更深层次的剖析时，世界银行指出了一些正在放缓经济突围势头的结构性局限。在如此充满挑战的背景下，世界银行预测2026年越南经济增长可能会放缓至6.8%。随着石油危机的减弱以及国内增长动能的巩固，增长势头有望在2027-2028阶段迎来复苏。



尽管短期内经济面临的风险依然处于高位，但世界银行负责越南、柬埔寨和老挝事务的首席经济学家塔米娜·汗（Tamina Khan）女士强调，中期的前景依然非常积极且更趋于平衡。塔米娜·汗认为，如果各项改革措施能够得到有效实施，越南完全可以克服外部障碍，以维持高增长轨迹。（完）

Lê Thị Hiền