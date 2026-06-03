2026年前5个月越南货物进出口总额突破4450亿美元

越通社河内 ——据越南财政部统计局6月3日公布的数据，2026年5月越南货物进出口总额达990.7亿美元，环比增长3.2%，同比增长25.8%。累计2026年前5个月，货物进出口总额达4451.2亿美元，同比增长25%，其中出口增长19.5%，进口增长30.8%。



据此，2026年5月货物贸易逆差52.1亿美元。累计2026年前5个月，货物贸易逆差138亿美元。其中，内资企业逆差207.6亿美元，外资企业（含原油）顺差69.6亿美元。

具体而言，2026年5月越南出口额达469.3亿美元，环比增长2.1%。其中，内资企业出口额达90.5亿美元，下降4.1%；外资企业（含原油）出口额达378.8亿美元，增长3.6%。与去年同期相比，2026年5月越南货物出口额增长18.0%，其中内资企业增长3.5%，外资企业区（含原油）增长22.0%。

累计2026年前5个月，全国货物出口总额达2156.6亿美元，同比增长19.5%。其中，内资企业达435亿美元，增长2.5%，占出口总额的20.2%；外资企业（含原油）出口额达1721.6亿美元，增长24.7%，占79.8%。



前5个月，有26类商品出口额超过10亿美元，占出口总额的90.7%（其中有7类商品出口额超过100亿美元，占69.3%）。



从2026年前5个月出口商品结构看，加工制造业创汇1937.1亿美元，占89.8%；农林产品达157.9亿美元，占7.3%；水产品达46.7亿美元，占2.2%等。



从进口方面看，2026年5月货物进口额达521.4亿美元，环比增长4.3%。其中，内资企业进口额达131.7亿美元，下降10.8%；外资企业进口额达389.7亿美元，增长10.7%。与去年同期相比，2026年5月全国货物进口额增长33.8%，其中内资企业增长22.2%，外资企业增长38.2%。



累计2026年前5个月，货物进口总额达2294.6亿美元，同比增长30.8%，其中内资企业进口额达642.6亿美元，增长22.7%；外资企业进口额达1652亿美元，增长34.3%。

前5个月，有36类商品进口额超过10亿美元，占进口总额的91.2%，其中有6类商品进口额超过100亿美元，占进口总额的60.7%。



从2026年前5个月进口商品结构看，生产资料类进口额达2159.9亿美元，占94.1%，其中机械设备、工具及零配件类占55.7%；原材料、燃料、物料类占38.4%；消费品类达134.7亿美元，占5.9%等。



关于2026年前5个月货物进出口市场，美国是越南最大的进口市场，进口额额达696亿美元。中国是越南最大的出口市场，出口额达926亿美元。



2026年前5个月，越南对美国贸易顺差达604亿美元，同比增长21.1%；对欧盟贸易顺差181亿美元，增长11.3%；对日本贸易顺差8亿美元，下降13.2%；对中国贸易逆差625亿美元，增长36.4%；对韩国贸易逆差211亿美元，增长72.5%；对东盟贸易逆差86亿美元，增长33.1%。（完）