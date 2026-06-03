小米越南公司因侵犯消费者权益被处罚

越通社河内——据越南国家竞争委员会消息，该委员会5月7日发布了第123号行政处罚决定，对小米越南有限责任公司（企业代码：0315464460）处以2.9亿越盾（折合人民币76315元）的罚款，原因是该公司实施了3项违反消费者权益保护规定的行为。



具体而言，该公司未给予消费者选择是否同意将其个人信息用于广告宣传、产品和服务推介以及其他商业活动的权利。



此外，小米越南公司被认定未事先告知消费者或未公开披露其以任何形式资助网络达人（KOL），借助其形象、建议或推荐开展商业推广活动，以促进消费者购买和使用相关产品及服务。



此外，该公司还因在格式条款中设置法律法规禁止的内容而受到处罚。



除了小米越南公司，此前，1月14日，越南国家竞争委员会还依据第03号行政处罚决定，对Y&B股份公司（企业代码：0315803699）处以5000万越盾罚款。



据监管机构介绍，作为Cocoon Vietnam品牌产品独家经销商的Y&B股份公司，存在未事先告知消费者或未公开披露其资助网络达人（KOL），借助其形象、建议或推荐开展商业推广活动，促进消费者购买和使用相关产品的违法行为。



越南国家竞争委员会表示，相关企业已被责令立即停止违法行为，同时主动审查并完善格式合同、消费者信息保护政策以及通过网络达人开展产品信息发布和推广等活动，确保全面遵守法律规定。



该委员会指出，依法严肃查处违法行为，不仅有助于提高经营活动透明度，增强各类经营主体的守法意识，也有利于预防违法行为，更好地保护消费者在日益发展和多元化消费环境中的合法权益。（完）

越通社