2026年5月越南CPI指数环比上涨0.29%

越通社河内——据越南财政部统计局6月3日上午公布的数据显示，由于高温天气导致居民用电、用水需求高涨且价格上涨，加之建筑材料、房屋租金及汽油价格攀升，2026年5月份居民消费价格指数（CPI）环比上涨0.29%，较2025年12月上涨3.61%，同比上涨5.6%。累计2026年前5个月，CPI同比上涨4.31%；核心通胀率同比上涨4.04%。



与上月相比，2026年5月居民消费价格指数（CPI）环比上涨0.29%。在11大类主要商品和服务中，有10类价格上涨，仅餐饮及餐饮服务类价格指数出现下降。



据越南统计总局分析，推高今年前两个月CPI的主要因素包括：住房和建材类价格指数同比上涨6.64%，拉动整体CPI上涨1.51个百分点；交通类价格指数上涨5.22%，拉动整体CPI上涨0.52个百分点。



餐饮及餐饮服务类价格指数上涨4.77%，使整体CPI上涨1.71个百分点。



与去年同期相比，2026年1月和2月燃料类价格指数分别下降9.62%和8.38%，而在3月、4月和5月则分别上涨21.6%、21.47%和25.12%。



教育类价格指数上涨3.28%，拉动整体CPI上涨0.2个百分点；饮料和烟草类上涨3.38%，使CPI上涨0.06个百分点；家用设备和用品类上涨2.53%，使CPI上涨0.13个百分点。



文化、娱乐和旅游类价格指数上涨2.22%，服装、帽子和鞋类上涨1.91%，两者均拉动整体CPI上涨0.07个百分点。



2026年前5个月，除了推高CPI的因素外，也存在拉低CPI的因素，如信息和通信类价格指数较去年同期下降0.06%，原因是部分技术设备价格因供应充足及分销商之间竞争加剧而下降。



统计局同时指出，国内金价与世界金价同向波动。截至5月28日，国际黄金均价为4619.181美元/盎司，环比下降2.4%。



在国内，由于珠宝商根据世界黄金价格下调了金价，推动2026年5月黄金价格指数环比下降4.11%，同比上涨33.87%，与2025年12月相比上涨6.27%。2026年前5个月平均黄金价格指数上涨65.97%。



国内美元价格与国际市场逆向波动。截至5月27日，2026年5月国际美元指数达98.62点，较上月下降0.01点。



在国内，2026年5月美元价格指数环比上涨0.22%，同比上涨0.78%；与2025年12月相比下降0.28%。2026年前5个月美元价格指数上涨1.99%。



统计局还指出，2026年5月核心通胀率环比上涨0.34%，同比上涨4.67%。2026年前5个月核心通胀率同比上涨4.04%，低于CPI 平均涨幅（4.31%）。（完）

越通社