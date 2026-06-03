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河内市5月份CPI上涨0.28%

据河内市统计局的数据显示，2026年5月份该市居民消费价格指数（CPI）环比上涨0.28%，比2025年12月上涨2.95%，同比上涨5.62%。

附图。图自越通社
附图。图自越通社

越通社河内——据河内市统计局的数据显示，2026年5月份该市居民消费价格指数（CPI）环比上涨0.28%，比2025年12月上涨2.95%，同比上涨5.62%。

其中，住房、电、水、燃料和建材价格指数环比上涨0.8%（居民生活用电均价上涨2.58%，租赁住房价格上涨0.55%；而煤油价格则大幅下跌21.06%，液化石油气价格下跌4.94%）；家用设备和用品类环比小幅上涨0.17%；交通类价格指数环比上涨0.57%；文化、娱乐和旅游类环比上涨0.90%，同比上涨3.69%等。

与此同时，餐饮和餐饮服务类价格指数环比小幅下降0.05%，同比上涨5.2%。河内市场大米价格出现下滑趋势，主要原因在于随着多地进入收割季节，国内稻米供应十分充足，市场投放量增加导致售价呈现回落趋势。

服装、帽子和鞋类环比小幅下降0.15%，同比上涨1.99%；其他商品和服务类环比小幅下降0.01%，同比上涨2.98%。

总体来看，今年前5个月，CPI平均同比上涨4.79%。

统计局表示，5月份，河内市严格贯彻落实政府及中央各部委关于价格调控、控制通胀、确保商品供需平衡的指导意见，密切监测价格走势，特别是汽油、粮食、食品、建筑材料及运输服务等必需品。

河内市统计局评估称，2026年5月，河内市场继续保持稳定，商品供需得到保障，未出现价格大幅波动，为实现该市控制通胀和稳定经济社会的目标作出了积极贡献。（完）

越通社
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