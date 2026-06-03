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越共中央总书记、国家主席苏林：不能让社会物质富裕、精神贫瘠

6月3日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在中央总部主持召开会议，与公安党委及相关机关就“建设秩序井然、纪律严明、安全健康、文明和谐、繁荣发展的社会”提案进行讨论。此举旨在为提交政治局审议、进而形成向中央委员会报告的决议奠定基础，推动颁布关于在新时代建设上述社会形态的决议。

越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话 图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话 图自越通社

越通社河内——6月3日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在中央总部主持召开会议，与公安党委及相关机关就“建设秩序井然、纪律严明、安全健康、文明和谐、繁荣发展的社会”提案进行讨论。此举旨在为提交政治局审议、进而形成向中央委员会报告的决议奠定基础，推动颁布关于在新时代建设上述社会形态的决议。

越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦绣，以及多位政治局委员、书记处书记、中央委员和中央各部委、行业、地方领导出席会议。

会上，公安党委代表汇报了提案起草进展及主要内容。与会代表围绕相关议题进行了深入交流与讨论。

苏林在总结讲话中指出，决议名称应简洁明了，紧扣越共十四大文件提出的要求，契合现代社会建设与治理的目标。

为进一步深化具有基础性意义的指导思想，苏林强调，建设现代社会是全体人民在党的领导下共同推进的事业。要主动吸收人类文明精华、科技成果与先进治理经验，同时坚持独立自主，维护民族文化特色和社会主义发展方向。


苏林强调，必须实现物质发展与精神发展的协调统一，确保经济发展与文化发展、人的全面发展相协调，不断提升人民精神生活水平，增强社会信心和人民幸福感。他明确指出：“不能让社会在物质上富裕起来，却在文化、道德和人文价值方面贫瘠下去。”快速发展必须与维护社会稳定同步推进，提高人民生活质量，不能以牺牲社会秩序、社会公平、生态环境和文化价值为代价，追求单纯的经济增长。

苏林强调，应坚持以人为中心、以文化为基础、以法律和纪律为支柱，建设社会主义文明社会。首先要培养新时代越南人，使其具备理想信念、健全人格、文化素养、公民意识、责任精神以及适应现代社会的能力。要将德治与法治、建设与整治、教育引导与纪律约束及尊法守法有机结合。

一切方针政策都必须以保护人民、提高生活质量为目标，确保每位公民都能生活在安全、健康、富有人文关怀的环境中，拥有发展机会并公平享受发展成果。要将经济发展与社会进步和公平紧密结合，确保不让任何人掉队。

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越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话 图自越通社

苏林指出，建设现代社会治理体系是一项战略性突破。发展越快，越要加强社会治理；要大力创新社会治理思维和方式，加快实现从“社会管理”向“社会治理和社会建设”的转变。

苏林要求重新审视目标体系与指标体系，使其更具战略性，重点聚焦能够直接反映社会质量、治理水平、安全程度、社会信任、人民幸福感和生活质量的目标；进一步补充和完善各项内容、任务和解决方案，使重点更加突出；认真核查越共十四大文件及越共中央、政治局、书记处已颁布的各项决议和结论，确保统一协调，避免重复和交叉。

苏林指出，这是一项关于新时代社会建设的重要决议，应具有综合性、联通性和引领性，勾画新时代越南社会的发展模式，明确建设社会主义文明社会过程中整个政治体系共同遵循的价值准则和总体要求。

苏林强调，要以新思维、宽视野、深层次内容和切实可行、行动导向鲜明的解决方案制定这项决议。决议不仅旨在解决当前社会问题，更重要的是塑造新时代越南社会的发展模式，其根本方向是社会主义发展道路。这将成为贯彻落实越共十四大决议、实现国家两个百年奋斗目标的坚实社会基础。（完）

越通社
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