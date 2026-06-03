越南经济在全球不确定性中逆势加速

越通社河内——尽管全球经济和国际地缘政治动荡加剧，2025年越南经济增长率仍达8.02%，位居东南亚之首，对国际观察家留下深刻印象。



越通社驻法国记者报道，法国经济财政部经济机构6月2日发布的报告指出，在全球贸易萎缩、地缘政治冲突延长以及供应链持续面临诸多挑战的背景下，越南展现出强大的韧性和保持强劲增长势头的能力。报告指出，越南宏观经济大局保持稳定，通胀率控制在3.3%左右，公债水平较低，基本预算平衡得到保障。这被视为越南最突出的成就之一。



据法国经济机构的评估，越南目前是亚洲最具活力的经济体之一。凭借稳定的政治环境、在全球供应链中的战略位置以及对世界经济波动的快速适应能力，越南继续大力吸引外商直接投资资金。报告强调，越南的增长结果远超许多国际组织的预测。此前，世界银行（WB）预测越南增长率为6.6%，而国际货币基金组织（IMF）预测为6.5%。



报告指出，越南推出了新的发展战略。2025年，越共中央政治局颁布了4项重大决议，目标是到2045年将越南建设成为高收入国家。另外，越南正在推进行政改革，提升私营经济部门的作用，并着力发展人工智能（AI）、半导体和数字技术等高科技产业，这体现了越南在改变增长模式、提高生产率以及进一步深度参与全球价值链的决心。

报告同时指出，越南的发展前景也面临着一些挑战。例如，越南经济高度依赖出口，这使得越南易受国际贸易和地缘政治波动的影响。此外，法国专家还对越南依赖从中东进口能源、外汇储备面临压力、信贷增长率偏高以及房地产市场的风险发出了警告。在劳动年龄人口开始出现下降趋势的背景下，越南需要进一步提高劳动生产率和人力资源质量、支持民营企业、改善营商环境，以保持高增长率。



总体而言，报告认为，越南拥有诸多优势，能够保持在亚洲增长最快的经济体行列之中。下一阶段的成功将取决于越南能否利用国际一体化带来的机遇，同时从经济构建新的增长动力，从而为实现2045年成为高收入国家的目标奠定坚实基础。（完）