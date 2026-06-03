2026年前5个月越南财政收入同比增长15.4%

越通社河内——越南财政部6月3日公布的数据显示，2026年前5个月，国家财政收入达216.3万亿越盾，完成预算的8.6%，相当于前4个月月均收入的76.9%。累计前5个月，国家财政收入预计达1341万亿越盾，完成预算的53%，比2025年同期增长15.4%（2025年前5个月国家财政收入完成预算的59.1%，比2024年同期增长26.9%）。



其中，国内收入达1.168万亿越盾，完成预算的53.1%，同比增长15.8%（2025年前5个月国内财政收入完成预算的60.5%，比2024年同期增长30.4%）。



原油收入约24.8万亿越盾，完成年度预算的57.7%；产量预计达350万吨，完成预算的43.9%，比去年同期增长5%。



进出口活动收入预计达147.2万亿越盾，完成预算的52.9%。其中，进出口活动总收入预计达212.3万亿越盾，完成预算的47.1%，比去年同期增长15.3%；按制度退增值税约65.1万亿越盾，完成预算的37.6%，比去年同期增长23.2%。



前5个月国家财政支出约为186.6万亿越盾；累计前5个月财政支出预计达845.4万亿越盾，完成预算的26.8%，比2025年同期增长3.3%。其中，发展性投资支出约为206.2万亿越盾，占国会设定预算计划的3.3%，拨付率约达政府总理下达的发展性投资资金计划的20.3%；还债付息支出估计完成预算的43%；经常性支出估计完成预算的32.4%。



从2026年中央预算预备费中拨付5.605万亿越盾，用于补充各中央部委和地方，以克服自然灾害、疫情后果，并按规定处理突发、紧急任务。



与此同时，根据政府总理的决定，动用国家储备粮15709吨，用于春节期间及年初救灾和扶贫工作。



中央及各级地方财政收支保持平衡。截至5月27日，已发行政府债券159.2万亿越盾，平均期限9.5年，平均利率4.09%/年。（完）

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