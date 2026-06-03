东帝汶总统分享和平建设愿景与加入东盟前景

越通社河内——越通社驻东南亚记者报道，6月2日，东盟与东亚经济研究院（ERIA）下属的国家管理学院举行专题对话会。东帝汶总统若泽·曼努埃尔·拉莫斯·奥尔塔（José Manuel Ramos-Horta）出席会议，并就全球多变背景下的领导力、区域外交与和平建设等主题发表了演讲。
作为一名外交官和诺贝尔和平奖得主，奥尔塔总统分享了自身经验，并将东帝汶与印度尼西亚两国关系的转变与正常化进程，视为和平建设的典范。在回顾印尼历届领导人的贡献时，奥尔塔总统强调，友谊与合作最终战胜了过去的裂痕，为当今东南亚地区的稳定奠定了坚实的基础。
在谈到中东地区等当前热点问题时，东帝汶领导人重申了其贯穿始终的观点，即对话与接触是解决复杂冲突的唯一选择，同时也对优先选择对抗而非和解所带来的后果发出了警告。（完）
越共中央总书记、国家主席苏林会见东帝汶总统若泽·拉莫斯·奥尔塔
越共中央总书记、国家主席苏林与东帝汶总统若泽·拉莫斯·奥尔塔同意继续促进高层互访与接触；充分发挥党、国家、国会等渠道及民间交流的效果；有效落实已达成的协议；分享在治理、发展和融入国际社会的经验，扩大在电信、数字化转型、农业、能源、教育培训以及高素质人力资源开发等越南具有优势和东帝汶具有需求领域的合作。