东帝汶总统分享和平建设愿景与加入东盟前景

越通社河内——越通社驻东南亚记者报道，6月2日，东盟与东亚经济研究院（ERIA）下属的国家管理学院举行专题对话会。东帝汶总统若泽·曼努埃尔·拉莫斯·奥尔塔（José Manuel Ramos-Horta）出席会议，并就全球多变背景下的领导力、区域外交与和平建设等主题发表了演讲。



作为一名外交官和诺贝尔和平奖得主，奥尔塔总统分享了自身经验，并将东帝汶与印度尼西亚两国关系的转变与正常化进程，视为和平建设的典范。在回顾印尼历届领导人的贡献时，奥尔塔总统强调，友谊与合作最终战胜了过去的裂痕，为当今东南亚地区的稳定奠定了坚实的基础。



在谈到中东地区等当前热点问题时，东帝汶领导人重申了其贯穿始终的观点，即对话与接触是解决复杂冲突的唯一选择，同时也对优先选择对抗而非和解所带来的后果发出了警告。（完）

越通社