国际

东帝汶总统分享和平建设愿景与加入东盟前景

6月2日，东盟与东亚经济研究院（ERIA）下属的国家管理学院举行专题对话会。东帝汶总统若泽·曼努埃尔·拉莫斯·奥尔塔（José Manuel Ramos-Horta）出席会议，并就全球多变背景下的领导力、区域外交与和平建设等主题发表了演讲。

东帝汶总统若泽·曼努埃尔·拉莫斯·奥尔塔在东盟秘书处发表讲话。图自越通社
东帝汶总统若泽·曼努埃尔·拉莫斯·奥尔塔在东盟秘书处发表讲话。图自越通社

越通社河内——越通社驻东南亚记者报道，6月2日，东盟与东亚经济研究院（ERIA）下属的国家管理学院举行专题对话会。东帝汶总统若泽·曼努埃尔·拉莫斯·奥尔塔（José Manuel Ramos-Horta）出席会议，并就全球多变背景下的领导力、区域外交与和平建设等主题发表了演讲。

作为一名外交官和诺贝尔和平奖得主，奥尔塔总统分享了自身经验，并将东帝汶与印度尼西亚两国关系的转变与正常化进程，视为和平建设的典范。在回顾印尼历届领导人的贡献时，奥尔塔总统强调，友谊与合作最终战胜了过去的裂痕，为当今东南亚地区的稳定奠定了坚实的基础。

在谈到中东地区等当前热点问题时，东帝汶领导人重申了其贯穿始终的观点，即对话与接触是解决复杂冲突的唯一选择，同时也对优先选择对抗而非和解所带来的后果发出了警告。（完）

越通社
#奥尔塔总统 #东帝汶外交 #和平建设典范 #ERIA对话会 #对话代替对抗
关注 VietnamPlus

相关新闻

越共中央总书记、国家主席苏林会见东帝汶总统若泽·拉莫斯·奥尔塔。图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林会见东帝汶总统若泽·拉莫斯·奥尔塔

越共中央总书记、国家主席苏林与东帝汶总统若泽·拉莫斯·奥尔塔同意继续促进高层互访与接触；充分发挥党、国家、国会等渠道及民间交流的效果；有效落实已达成的协议；分享在治理、发展和融入国际社会的经验，扩大在电信、数字化转型、农业、能源、教育培训以及高素质人力资源开发等越南具有优势和东帝汶具有需求领域的合作。

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠会见新加坡外交部长维文。图自越通社

越南外长黎怀忠与新加坡、东帝汶等国外长会晤

在菲律宾宿务出席东盟外交部长非正式会议期间，1月29日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠分别会见了新加坡外交部长维文（Vivian Balakrishnan）和东帝汶外交部长弗雷塔斯（Bendito dos Santos Freitas）。

更多

2026年5月17日，中国江苏省南京市港区内的货运集装箱。图自新华社/越通社

东盟与中日韩经济面临原油价格与供应链中断双重压力

东盟与中日韩宏观经济研究办公室（AMRO）于6月2日做出决定，将东盟十国及中国、韩国、日本（ASEAN+3）这一区域的2026年经济增长预期维持在4%；但由于遭受中东地区冲突持续带来的影响，该组织将该区域的通胀预期从1.4%上调至1.8%。

附图 图自互联网

泰国推进报废车辆回收利用项目

越通社驻曼谷记者报道，泰国工业部正在推进报废车辆回收项目，旨在对不再使用的车辆进行回收利用，加强废物管理，重点是在民众转向使用新车时，对旧车进行妥善处理。

柬埔寨BM-21“冰雹”多管火箭炮。图自越通社

柬埔寨颁布《兵役法》

柬埔寨代国家元首洪森亲王日前签署王令，正式颁布《兵役法》。该法规定，逃避兵役的公民在和平时期将判处6个月至2年有期徒刑，在战争状态下将判处2年至5年有期徒刑。

马来西亚投资、贸易与工业部长佐哈里·阿卜杜勒·加尼 越通社发

马来西亚推动开放型全球贸易

据越通社驻吉隆坡记者报道，马来西亚承诺加强区域经济合作，确保亚太地区继续成为开放、具有韧性且可持续的贸易与投资增长目的地。马来西亚投资、贸易与工业部长佐哈里·阿卜杜勒·加尼在5月22日至23日于中国举行的亚太经合组织（APEC）贸易部长会议上作出上述表示。

附图：外籍劳工正在泰国曼谷郊区一家虾类加工厂内工作。图自越通社

泰国努力破解劳动力短缺“难题”

越通社驻曼谷记者报道，泰国商业、工业和银行联合常设委员会（JSCCIB）已呼吁该国政府迅速采取行动，解决劳动密集型产业的劳动力短缺问题。

2026年5月19日，马来西亚外长拿督斯里莫哈末·哈桑（左）与缅甸外长丁貌瑞在内比都会晤。图自缅甸外交部

马来西亚与缅甸考虑恢复外交关系

马来西亚国家新闻社（Bernama）5月20日报道称，自缅甸总统敏昂莱于4月10日就职后，马来西亚与缅甸正致力于恢复外交关系。这一进展促使马来西亚外交官开始考虑重新建立与缅甸的关系。

附图。

泰国吸引超过1820亿泰铢的电动汽车产业投资

泰国投资促进委员会（BOI）表示，该国已吸引了超过1820亿泰铢（约合55亿美元）的资金投入电动汽车（EV）产业。这充分肯定了泰国的地位以及其在把握机遇方面的就绪度，旨在成为全球汽车产业向ACES时代（即自动驾驶、智能网联、电动化及共享服务）转型过程中的领先枢纽。

柬埔寨BM-21“冰雹”多管火箭炮。图自越通社

柬埔寨通过《兵役法》

柬埔寨国会近日通过了《兵役法》（草案），规定18至25岁的男性青年必须履行兵役义务。该法案旨在加强武装力量在执行国防任务中的能力。

菲律宾参议员、前国家警察总监罗纳德·德拉罗萨。图自互联网,

菲律宾参议院发生枪击事件

5月13日，菲律宾参议院大楼内响起多声枪响。当时，菲律宾参议员、前国家警察总监罗纳德·德拉罗萨（Ronald Dela Rosa）正躲在参议院内，以躲避国际刑事法院（ICC）的逮捕令。