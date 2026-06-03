文化

宁平省举行“山水山摩崖——走向世界记忆文献遗产之旅”国际座谈会

6月3日，宁平省人民委员会在花芦市举行“山水山摩崖——走向UNESCO世界记忆文献遗产之旅”国际座谈会。世界记忆亚太地区委员会成员国驻越大使代表、委员会领导、联合国教科文组织（UNESCO）世界记忆国际咨询委员会委员以及相关领域的管理者、专家、研究人员出席座谈会。

座谈会现场。图自越通社
座谈会现场。图自越通社

越通社河内 ——6月3日，宁平省人民委员会在花芦市举行“山水山摩崖——走向UNESCO世界记忆文献遗产之旅”国际座谈会。世界记忆亚太地区委员会成员国驻越大使代表、委员会领导、联合国教科文组织（UNESCO）世界记忆国际咨询委员会委员以及相关领域的管理者、专家、研究人员出席座谈会。

宁平省人民委员会副主席邓清山在开幕式上致辞时强调，宁平是历史文化悠久的地方，保留着丰富的物质和非物质文化遗产体系。花芦市的山水山是宁平省10个国家级特殊遗迹之一，山水山上拥有丰富的摩崖碑刻系统，这是在石崖壁上镌刻的汉文和汉喃字，年代跨越14世纪至20世纪。这是珍贵的资料，具有多方面的价值，真实反映了近七个世纪以来各个历史时期的政治、文化、思想和社会生活。

在当今全球化背景下，识别、保护、弘扬和提升档案文献遗产是一项非常重要的任务。

座谈会上，宁平省文化体育厅副厅长武清历介绍了山水山摩崖系统的价值以及研究、编制申报档案，以列入亚太地区世界记忆名录的历程。

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摩崖系统包括诗、记、题词、敕令、御笔等作品，以汉文、喃文、国语字呈现，是原始、独版、不可替代的文本。图自越通社

目前，山水山保存着43处摩崖——这些是直接刻在天然石壁上的文本，年代从14世纪到20世纪。摩崖系统包括诗、记、题词、敕令、御笔等作品，以汉文、喃文、国语字呈现，是原始、独版、不可替代的文本。

山水摩崖系统镌刻的内容深刻反映了东亚与东南亚的文化交流进程。

与会代表共同分析、讨论山水山摩崖系统的历史、文化、语言、艺术、学术等价值；分享了遗产申报档案编制过程中的实践经验，以及相关地方、单位在遗产保护和弘扬方面的意见和经验；一致认为，山水山摩崖不仅是宁平的财富，更是具有国际地位的国家级遗产，需要得到特别的保护。

当“山水山摩崖”获得世界记忆亚太地区委员会通过并列入名录后，宁平将成为越南首个拥有联合国教科文组织全部称号的省份：世界自然遗产、世界文化遗产、人类代表性非物质文化遗产、世界生物圈保护区、亚太地区文献遗产。（完）

越通社
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