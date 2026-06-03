政府例行新闻发布会：严把E10生物汽油质量关 守护消费者权益

越通社河内——越南工贸部副部长阮生日新6月3日下午在2026年5月政府例行新闻发布会上表示，自2026年6月1日起，越南开始按路线图改用E10生物汽油，目前市场上主要销售的汽油产品为E5和E10汽油。



关于生物燃料汽油质量管控问题，阮生日新指出，越南科技部已出台生物燃料汽油的具体标准和技术规范，生物燃料汽油的质量必须符合相关标准要求。与此同时，主管部门将对产品生产、调配、分销、流通直至产品交付消费者各个环节开展定期检查、突击检查，以确保对各环节实施严格监管，严把质量关口。



关于消费者权益保护问题，阮生日新表示，国会已颁布《消费者权益保护法》，其中对相关各方的权利、责任与义务均作出了明确规定，旨在最大限度保护消费者的合法权益。



我们贯彻落实政府常务副总理关于转用生物燃料汽油的政策主张中最重要的是确保为人民带来最佳利益的指示。消费者权益才是最重要的，我们的一切政策都必须以保护消费者权益为目标。 越南工贸部副部长阮生日新

工贸部已编制《E10生物汽油手册》，用于指导消费者使用；同时整理了常见问题解答，并持续收集各方反馈，以不断完善和补充相关问答内容。



工贸部还要求各车辆厂商及发动机制造商对其产品进行检查评估，公布其与生物燃料汽油的兼容性情况，同时向用户提供具体使用指导；各省工贸厅及消费者保护协会负责接收、支持、咨询并处理消费者的相关反馈与建议等。（完）

