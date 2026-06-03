2026年全国对外新闻奖：向全球推广越南形象

越通社河内——2026年全国对外新闻奖正式启动，有望在对外新闻宣传工作中创造更多富有创新性的成果，进一步展现一个和平发展、文化底蕴深厚、作为国际社会积极且负责任成员的越南形象。



通过表彰具有代表性的优秀作品和倡议，该奖项将继续凝聚政治体系、海外越南人社群以及国际友人的合力，投入推动越南国家形象和人民风貌更广泛地走向世界，增进国际社会对越南的了解。



全国对外新闻奖由越共中央对外新闻宣传工作指导委员会发起，由越共中央宣教与民运部牵头并与外交部、文化体育与旅游部、越南人民军总政治局、《人民报》、越南通讯社、越南电视台、越南之声广播电台、越南记者协会、越南出版协会等有关各方联合举办。



该奖项是党的政治思想工作、对外工作、国家外交以及民间外交工作的重要组成部分，是在党的领导下整个政治体系长期推进的一项重要任务，为维护党的思想基础，有效落实党和国家关于对外新闻宣传工作的各项主张、路线和政策做出贡献。



多年来，全国对外新闻奖已表彰了在对外新闻宣传领域创作出优秀作品的作者及创作团队，为各集体和个人发挥创新精神，提升对外新闻传播质量注入了动力，助力加强各部门、单位和地方之间的协同联动，充分发挥各方主动性和积极性。



2026年，全国对外新闻奖设立以下奖励类别：越文报纸/期刊、外文报纸/期刊、广播作品、电视作品、书籍、摄影作品、数字多媒体产品以及具有对外传播价值的倡议和产品。



参评的作品、活动和事件须是在2025年7月1日至2026年7月31日期间在大众传播媒体上刊播、出版、发行或公开发布的作品、活动和事件。



该奖项设置1项特别奖（覆盖所有参评类别），各类别分别设立1项一等奖、2项二等奖、3项三等奖和5项优秀奖。



对于发布时间跨越上述时间范围的作品，其内容中至少须有三分之二的篇幅、时长或内容量是在规定时间范围内公开发布的，方可参评。



特别是，参评作品必须不存在版权侵权行为，也不存在任何版权争议。



根据奖项章程，所有越南公民、海外越南人以及外国人士均可提交对外新闻作品参评。每位作者或作者团队最多可提交10件符合评奖规定条件的对外新闻作品。



组委会表示，参评作品的内容应当确保客观真实、及时准确，并具有较强传播效果和国际影响力，能够有效服务于对外新闻宣传工作。



具体而言，宣传推广一个和平、友好、合作、发展，作为国际社会可靠伙伴和积极负责任成员的越南形象，助力提升国家和越南共产党的国际地位；向国际社会广泛传播越南的历史传统、国家形象、人民风貌、文化特色、革新事业成就以及越南民族的优良价值和思想；阐释关于社会主义以及越南社会主义道路的理论与实践，展示党的领导作用和国家制度的优越性，越南对人类文化和知识宝库的贡献，宣传和弘扬胡志明思想、道德和作风的价值。



与此同时，向国内民众介绍符合党的观点、路线和越南文化价值观的人类文化精华和时代先进思想，坚决反驳有关越南的不实信息和歪曲言论，维护党的思想基础，激发爱国主义精神，巩固全民族大团结力量，增强为民族发展新纪元贡献力量的奉献精神和奋斗意志，彰显人民对党、国家和社会主义制度的信心。同时，反映国际社会对越南的认同与支持，为革新事业、国家建设和保卫祖国事业营造有利环境，助力实现到2045年把越南建设成为发达国家的目标。



按计划，全国对外新闻奖颁奖典礼将于每年第三季度或第四季度举行，由越南电视台进行现场直播。（完）





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