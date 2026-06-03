越南纺织服装与皮革制鞋业：科技赋能产业提质

越通社河内——越共中央总书记、国家主席苏林日前在中央科技、创新与数字化转型指导委员会常务委员会关于基础科学研究工作会议上发言时指出，基础科学是国家的“知识基石”，是形成核心技术、培养高层次人才、提升战略预测能力、政策制定能力以及长期自主发展能力的重要基础；自然科学与技术则为国家生产能力和科技实力奠定基础。



这种精神也对越南纺织服装业和皮革制鞋业等各支柱产业提出了更为迫切的要求。要提升竞争力和本国土化率，逐步深度参与全球供应链中高附加值环节，企业不能继续依赖廉价劳动力优势，而必须依靠技术创新、掌握生产工艺流程以及提升原材料自主保障能力。



越南纺织服装协会（VITAS）主席武德江强调，在新纪元里，企业的核心竞争力已不再以产品产量来衡量，而是体现在高效、灵活和智能生产体系的运行能力等方面上。加大对厂房基础设施的投资力度，实现技术现代化，推动向自动化生产模式转型，应用机器人技术，并将人工智能融入日常运营各环节，已成为一项刻不容缓的解决方案。



武德江同时还指出，整个行业须进一步深化国际合作，大力推广先进生产方式，坚定实现生产流程绿色化目标，力争构建可持续发展的时尚产业等。



从企业实践来看，当前各大型企业集团已主动证明了抢抓科技浪潮所带来的显著成效。越南纺织服装集团（Vinatex）总经理高友孝表示，绿色转型已被确定为该集团的核心发展战略，主要支柱包括应用数字技术、优化能源使用效率以及采用环境、社会和公司治理（ESG）标准。通过投资建设采用多层技术、与主管部门直接联网的自动监测系统的现代化废水处理系统，该集团不仅实现了环境保护工作的透明化管理，同时也大幅降低了整个生产体系的能源消耗。

从生产管理角度来看，越南10号制衣总公司总经理申德越表示，该公司正积极推进数字化转型、绿色转型以及自主品牌建设，从而提升产品附加值。



繁盛—泰光有限责任公司董事长吕光泰（Yeo Gwang Tae）也持相同观点。他认为，建设智能工厂的趋势正在为传统生产模式带来根本性变革机遇，不仅能够提高生产精度，最大限度减少技术性失误，还能显著提升劳动生产率。



对于皮革制鞋行业而言，长期以来，该产业面临的突出问题是对进口原材料的高度依赖，这使得企业在全球供应链发生波动时往往处于被动地位。为了解决这一难题，皮革制鞋企业正加大对产业链上游环节的投资力度，提高高端皮革产品的生产能力，并结合符合国际标准的环保处理工艺等。



皮革制鞋行业同时也大力推进绿色转型，逐步转向使用再生材料、生态友好型天然材料，并优化工厂工业废弃物循环利用体系，以满足国际合作伙伴日益严格的环境、社会和公司治理认证要求。



由此可见，越南纺织服装业和皮革制鞋业摆脱代工陷阱，提升产品质量的进程，离不开先进技术的应用和绿色转型的推进。这不仅是行业推动发展模式由依赖劳动力规模扩张向注重质量效益提升转变的重要基础，从而提升越南产品在全球供应链版图中的可持续地位。（完）

